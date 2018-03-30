Признали мощнейшее купе для дорог общего пользования

В свежем выпуске программы "Авто24" – новый Ferrari 488 GTO, который презентовали во время выставки в Женеве, стал самым мощным вариантом купе для дорог общего пользования. У него 720 сил и сотню он берет за 2,8 секунды.

Он разгоняется до 200 километров всего за 8 секунд. При этом максимум, на который способно это купе, достигает 340 километров в час. Две турбины выдувают из четырехлитрового мотора много тяги. На таком гонять разве что на безлимитных автобанах Германии. Потому, по моему мнению, достаточно было бы и базового Ferarri 488, который стоит на 40 тысяч евро меньше, но тоже способен удивить темпераментом.

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Хотя, уверен, в мире найдется немало ценителей эксклюзива, которые уже выстроились в очередь за этой версией стоимостью в 250 тысяч евробумажек.

Какое авто стало украшением Женевского автосалона и о концепте сверхмощного электроседана Sibylla – смотрите в программе.