Визнали найпотужніше купе для доріг загального користування

У свіжому випуску програми "Авто24" – новий Ferrari 488 GTO, який презентували під час виставки у Женеві, став найпотужнішим варіантом купе для доріг загального користування. У нього 720 сил і сотню він бере за 2,8 секунди.

Він розганяється до 200 кілометрів усього за 8 секунд. При цьому максимум на який здатне це купе сягає 340 кілометрів на годину. Дві турбіни видувають з чотирилітрового мотора чимало тяги. На такому ганяти хіба що на безлімітних автобанах Німеччини. Бо як на мене, достатньо було б і базового Ferarri 488, який коштує на 40 тисяч євро менше, але теж здатен здивувати темпераментом.

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Хоча впевнений у світі знайдеться чимало поціновувачів ексклюзиву, які вже вишикувалися в чергу за цією версією вартістю в 250 тисяч європапірців.

Яке авто стало окрасою Женевського автосалону та про концепт надпотужного електроседана Sibylla – дивіться у програмі.