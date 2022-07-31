Признание отваги всех украинцев: Виталию Кличко присвоили звание почетного гражданина Варшавы

Виталий Кличко получил звание почетного гражданина Варшавы. Он заявил, что считает это признанием героизма всех киевлян и отваги украинского народа.

Церемония прошла на торжественном заседании городского совета Варшавы, которое проходит ежегодно 31 июля, в день Варшавского восстания. От имени Виталия Кличко знак отличия получил его брат – Владимир Кличко.

"Благодарю власти и жителей Варшавы за звание почетного гражданина польской столицы. Города, с которым Киев объединяет многолетняя дружба и сотрудничество. Это большая честь для меня и признание героизма всех киевлян, отваги украинского народа, который противостоит нашествию российских варваров", — заявил Виталий Кличко в видеообращении к польским коллегам и друзьям.

Он отметил, что украинцы сегодня защищают не только свою независимость и европейский выбор, но и демократию, стабильность и безопасность всей Европы.

Мы должны победить путинских варваров, которые пытаются уничтожить украинское государство и совершают геноцид украинского народа. И должны полностью восстановить территориальную целостность Украины. Любое "замораживание" конфликта, любая передышка для армии убийц будет означать, что они придут снова! И аппетиты империи зла не ограничатся только Украиной. В мире, к сожалению, не все понимают. Но поляки понимают очень хорошо. Сегодня Польша играет ведущую роль в усилиях демократического мира в поддержку Украины. Мы вам очень благодарны за ваши заботы и отзывчивость! Мы это ценим и не забудем!

– подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский подчеркнул, что Польша и дальше будет помогать Украине. И обе страны останутся свободными и независимыми государствами. "Мы с вами и всегда можете на нас рассчитывать!", – заявил мэр Варшавы.