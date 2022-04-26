Признание России страной-спонсором терроризма позволит запустить дополнительные санкции, – Ермак

Украина не может самостоятельно и без помощи остановить в войне Россию. Запад должен принимать санкции против агрессора.

Об этом в интервью Fox News рассказал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил важность поставки оружия.

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Историческая международная поддержка

Ермак также поблагодарил США и отметил, что недавно они приняли решение об оборонной поддержке в 800 миллионов долларов. По его словам, Украина никогда в истории не имела такой международной поддержки.

"На данный момент у нас нет достаточного вооружения. Мы продолжаем получать. Надеюсь, в самый важный момент будем готовы, и наши партнеры сделают все, о чем было договорено, и вовремя", – сказал Ермак.

Руководитель ОП подчеркнул, что сейчас нужны истребители МиГ, однако не лишними будут F-16 и тому подобное.

Усилить давление

Ермак рассказал, что по инициативе президента Владимира Зеленского создали международную экспертную группу, чтобы анализировать санкции, введенные против России. Также организация будет создавать предложения по усилению давления на оккупантов и их бизнес.

Признание России страной – спонсором терроризма позволит запустить дополнительные механизмы санкций. Ведь главная цель любых санкций – остановить войну,

– заявил Ермак.

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