Признавать или не признавать: что Путин решит делать с Донбассом
Угрозами предоставить оружие боевикам на Донбассе Россия пытается выполнить несколько функций. Первая и самая главная из них – продолжать дестабилизацию в Украине. Далее читайте на украинском в эксклюзивном блоге для 24 канала.
Гра на нервах
Це звернення "Єдиної Росії" до Путіна – гібридна війна. Тобто не факт, що це закінчиться легальними постачаннями. Але у вигляді інформаційного розхитування всередині України грає активну роль.
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Війна з танками, з переходом лінії розмежування – це одна історія. А пропаганда та інформаційна війна нічим не небезпечніші. Вони мають також наслідки, наприклад, в плані економічному для нашої країни.
На фоні подібної інформації в суспільстві формується хаос, суспільство стає дезорієнтоване, з'являються панічні настрої. Українці починають думати: якщо зброю передають на окуповані території, то, значить, готуються до чогось.
Це наче такий тригер та сигнал, що все надзвичайно серйозно. Тому з пропагандистського погляду – це був такий крок для дестабілізації ситуації в Україні.
Плани загарбати чуже нікуди не зникли
Другий спосіб, що вони хочуть зробити, – легалізувати самопроголошені "республіки". Ми маємо вже не першу історію з тим, щоб РФ взаємодіяла з цими псевдореспубліками.
Буквально місяць тому з'являлася інформація про те, що потрібно включити тимчасово окуповані території до російської економічної системи, дозволити так званим компаніям в ОРДЛО брати участь у російських тендерах, постачати вугілля та різні енергоносії на територію Росії, щоб пожвавити якийсь там клімат та покращити економічну ситуацію в цих окупованих регіонах. Зараз – це продовження такої історії.
Лідери та ватажки квазіреспублік, ідейні люди, які там залишилися жити, потребують розуміння, що "про них не забувають і що вони треба РФ". Хоча про них і не згадували.
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Варіант великої війни
По-третє, якщо Путін наважиться на початок більш активних військових дій, таке звернення пришвидшує можливість постачання зброї.
І ми маємо розуміти, що як би російська пропаганда не намагалася розповісти, що "це все "ополченці", вони із шахт не викопали ту зброю і не почали самі танки там скручувати. Тобто це все – російська техніка, яка завозиться стабільно.
На випадок якихось провокацій, які, вочевидь, готуються на території України, щоб легалізувати ввезення цієї зброї, у Кремлі готують плацдарм, щоб це рішення було швидким та не потрібно було ще раз пояснювати суспільству, чому туди йде зброя.Важливо! Прецедент із пропозицією був, залишається лише його виконати. Я думаю, що станом на сьогодні у Путіна розуміння з приводу того, які будуть його подальші кроки, немає.
Володимир Путін з окупованим Донбасом може діяти за трьома різними сценаріями / Фото Getty Images
Хижак чекає чужої помилки
Він очікує та розраховує на ситуацію, на випадок, на те, як поводитимуться опоненти та інші держави, враховуючи США. Розглядають усі можливі варіанти, щоб і там уже була зачіпка, за яку братися та відпрацьовувати у вигляді зброї. І можливість відведення військ з українських кордонів також розглядається.
Тому, поки ми живемо в сценарії, який пишеться в реальному часі, передбачити, що надалі буде, доволі складно. Але такі кроки, мабуть, більш небезпечні в інформаційному плані, ніж в їх реалізації, на практиці.Зверніть увагу! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.
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