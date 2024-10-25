Такое мнение 24 Каналу высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, проведя параллель между современными лидерами европейских стран и политиками начала 20 века Дэвидом Чемберленом и Эдуардом Даладье.

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Идея умиротворить агрессора не сработает

По мнению Игоря Яковенко, поведение нынешних лидеров западных государств подобно поведению их предшественников, которые в свое время стремились умиротворить агрессивную нацистскую Германию. Но эти попытки в конце концов привели к началу Второй мировой войны.

Тогда агрессор не насытился несколькими странами, а захватил в конце концов и Францию. Так же и сейчас, европейский и даже американский политикум пытается умиротворить Россию,

– отметил российский оппозиционный журналист.

Игорь Яковенко добавил, что десятилетия мира и спокойствия в Европе, а также исчезновение с карты СССР сыграли злую шутку и успокоили западные государства.

"Это все привело к появлению политиков такого сорта, которые не способны на серьезные поступки и риски. Потому что серьезный политический поступок, это всегда риск и всегда электоральное поражение. А нынешние лидеры думают только о выборах", – подытожил Игорь Яковенко.

Такую тенденцию российский оппозиционный журналист назвал обратной стороной демократии и обеднением политического лидерства как такового.

Напомним, на днях экс-глава Белого Дома назвал Дональда Трампа фашистом и заявил, что лидер республиканцев симпатизирует Гитлеру.