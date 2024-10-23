Об этом заявил экс-глава аппарата Белого дома Джон Келли, сообщает 24 Канал, цитируя серию интервью американского топ-чиновника о его беспокойстве перспективами избрания Трампа президентом США.

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Трамп будет управлять страной как диктатор

По словам Келли, в случае победы на выборах, Дональд Трамп выберет модель управления страной диктатуру. По мнению экс-главы аппарата Белого дома, лидер республиканцев вполне соответствует определению фашиста, при этом совершенно не разбирается в истории.

Безусловно, бывшего президента следует отнести к ультраправым! Он авторитарный, восхищается диктаторами. "Гитлер сделал несколько хороших вещей" – он сказал это. Поэтому Трамп точно подпадает под общее определение фашиста,

– уверен Джон Келли.

В то же время представитель политического штаба Трампа Стивен Чунг полностью опроверг слова Келли, заявив, что тот "полностью опозорился, придумав это".

Трампу нужны генералы, как у Гитлера

Кроме заявления о симпатиях к Гитлеру, издание приводит еще одну цитату Джона Келли, которая касается военных. Мол, Трамп предпочел бы, чтобы его генералы так же уважали его, как когда-то уважали Гитлера генералы Вермахта.

Напомним, Джон Келли, генерал морськой пехоты в отставке, который был главой аппарата Белого дома Дональда Трампа с 2017 до 2019 года.

"Я понял, что он понятия не имеет о Бисмарке и не понимает разницы между ним и Гитлером. Поэтому спросил: "Вы имеете в виду кайзеровских генералов? Вы же не можете иметь в виду генералов Гитлера?". А он ответил: "Да, да, генералов Гитлера", – рассказал Келли о разговоре с экс-президентом.

Заметим, в своей предвыборной программе Дональд Трамп среди прочих обещает быстро прекратить войну в Украине, намекая на большое влияние на Путина.