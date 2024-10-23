Про це заявив ексглава апарату Білого дому Джон Келлі, повідомляє 24 Канал, цитуючи серію інтерв'ю американського топчиновника про його занепокоєння перспективами обрання Трампа президентом США.

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Трамп керуватиме країною як диктатор

За словами Келлі, у разі перемоги на виборах, Дональд Трамп обере за модель управління країною диктатуру. На думку ексочільника апарату Білого дому, лідер республіканців цілком відповідає визначенню фашиста, при цьому абсолютно не знається на історії.

Безумовно, колишній президент належить до ультраправих! Він авторитарний, захоплюється диктаторами. "Гітлер зробив кілька добрих речей" – він сказав це. Тому Трамп точно підпадає під загальне визначення фашиста,

– певен Джон Келлі.

Водночас представник політичного штабу Трампа Стівен Чунг повністю заперечив слова Келлі, заявивши, що той "повністю зганьбився, вигадавши це".

Трампу потрібні генерали, як у Гітлера

Окрім заяви про симпатії до Гітлера, видання наводить ще одну цитату Джона Келлі, яка стосується військових. Мовляв, Трамп волів би, аби його генерали так само поважали його, як колись поважали Гітлера генерали Вермахту.

Нагадаємо, Джон Келлі, генерал морської піхоти у відставці, який був главою апарату Білого дому Дональда Трампа з 2017 до 2019 року.

"Я зрозумів, що він гадки не має про Бісмарка та не розуміє різниці між ним та Гітлером. Тому запитав: "Ви маєте на увазі кайзерівських генералів? Ви ж не можете мати на увазі генералів Гітлера?". А він відповів: "Так, так, генералів Гітлера", – розповів Келлі про розмову з експрезидентом.

Зауважимо, у своїй передвиборчій програмі Дональд Трамп з-поміж решти обіцяє швидко припинити війну в Україні, натякаючи на неабиякий вплив на Путіна.