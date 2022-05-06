Призвал быть адвокатами свободы, – Зеленский рассказал о дипломатических достижениях за сутки

6 мая 2022 , 23:37
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Президент Украины Владимир Зеленский активно ведет деятельность на дипломатическом фронте. Ему удается выступать на международных площадках и увеличивать поддержку Украины в мире.

Каждый день украинский президент пытается заручиться все большей поддержкой международного сообщества для борьбы с российскими оккупантами. Весь цивилизованный мир стал на сторону Украины и пытается содействовать нашей победе.

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Новые дипломатические достижения

 

 
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська