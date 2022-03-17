Известно, что антикоррупционный комитет обратился к Группе разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).
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Комитет ВРУ призывает их исключить из своего состава Россию и добавить в черный список "Юрисдикций с высоким уровнем риска".
Что известно о FATF
Группа отслеживает и изучает способы и технику отмывания денег, разрабатывает превентивные меры и меры пресечения, способствует общемировой имплементации стандартов борьбы с отмыванием денег.
Выполняя указанные функции, FATF плодотворно сотрудничает со многими международными организациями, деятельность которых также направлена на противодействие отмыванию "грязных" денег.
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