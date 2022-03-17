Відомо, що антикорупційний комітет звернувся до Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).
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Комітет ВРУ закликає їх виключити зі свого складу Росію та додати до чорного списку "Юрисдикцій з високим рівнем ризику".
Що відомо про FATF
Група відстежує та вивчає способи й техніку відмивання грошей, розробляє превентивні та запобіжні заходи, сприяє загальносвітовій імплементації стандартів боротьби з відмиванням грошей.
Виконуючи зазначені функції, FATF плідно співпрацює з багатьма міжнародними організаціями, чия діяльність також спрямована на протидію відмиванню "брудних" грошей.
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