Журналисты CNN рассказали, что спустя более 2 лет после начала масштабных боевых действий в Украине все больше европейских государств думают о возвращении срочной службы в свои армии.

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Европейцы думают о возвращении срочной службы

Авторы материала рассказали, что несколько европейских стран снова ввели или расширили обязательную военную службу на фоне растущей угрозы со стороны Москвы. Роберт Гамильтон, руководитель отдела исследований Евразии в Институте исследований внешней политики, что служил офицером армии США в течение 30 лет, отметил, что эти действия являются частью ряда мероприятий, направленных на усиление обороны, которые, вероятно, будут еще увеличены.

Мы приходим к пониманию того, что нам, возможно, придется изменить способ мобилизации на войну и способ производства военной техники, а также набора и обучения персонала,

– сказал он.

Риски большей войны в Европе выросли после того, как российский президент Путин прибегнул к открытому конфликту в Украине, преследуя свою цель "воссоздать советскую империю", сказал генерал Уэсли Кларк (в отставке), который занимал пост Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе.

Ряд европейских стран прекратили обязательный призыв после окончания холодной войны, но несколько стран – в частности в Скандинавии и Балтии – возобновили его в последние годы, главным образом из-за угрозы со стороны России. В некоторых странах отказ от срочной службы может привести к штрафам или даже заключению.

Одной из последних призыв ввела Латвия. С 1 января этого года была восстановлена обязательная военная служба, которая была отменена в 2006 году. Граждан мужского пола должны призвать в течение 12 месяцев после достижения 18-летнего возраста или окончания обучения для тех, кто еще учится.

В апреле Норвегия представила амбициозный долгосрочный план, который почти вдвое увеличит оборонный бюджет страны и добавит в вооруженные силы более 20 000 военнообязанных солдат, служащих и резервистов.

Призыв в Норвегии является обязательным, и в 2015 году эта страна стала первым членом оборонного альянса НАТО, которая призывает мужчин и женщин на равных условиях.

В других странах Европы также происходят изменения относительно призыва

В материале говорится, что дискуссии о призыве на военную службу ведутся и в других европейских странах, где его сейчас нет. В Великобритании консерваторы выдвинули идею военной службы во время своей избирательной кампании.

Но, пожалуй, самая удивительная трансформация происходит в Германии, которая после окончания Второй мировой войны стремится избегать существенной милитаризации. Впервые после холодной войны Германия в этом году обновила свой план на случай конфликта в Европе, а министр обороны Борис Писториус в июне представил предложение о новой добровольной военной службе.

Однако не все европейские государства готовы ответить на этот вызов. В Литве, например, мнения о военной службе среди студентов отличаются, сказал Паулюс Вайтекус, президент Национального союза студентов Литвы.

Поскольку страна снова ввела обязательную военную службу в 2015 году из-за "изменения геополитической ситуации", около 3 500 – 4 000 литовцев в возрасте от 18 до 26 лет привлекаются ежегодно на девять месяцев службы в армии.

Поскольку призыв остается непопулярной темой в некоторых странах, НАТО пытается достичь своей новой цели: иметь 300 000 военнослужащих, готовых быть активированными в течение одного месяца, и еще полмиллиона в течение шести месяцев, сказал Шон Монаган, приглашенный сотрудник программы "Европа, Россия и Евразия" Центра стратегических и международных исследований.

В то время как НАТО заявило, что уже достигло этой цели, ЕС сказал, что его членам будет трудно. НАТО полагается на американские силы для достижения своей цели. Европейским союзникам нужно найти новые пути формирования военного персонала. Здесь надо что-то делать,

– сказал он.

Другая проблема заключается в том, что эта цель позволит НАТО бороться только с относительно коротким конфликтом продолжительностью до шести месяцев, добавил Монаган.

Европа должна искать новые модели военной службы

Один из самых новых членов НАТО, Финляндия, имеет возможность привлечь более 900 000 резервистов, причем 280 000 военнослужащих готовы немедленно отреагировать в случае необходимости. Однако в мирное время в Силы обороны Финляндии работает лишь около 13 000 человек, включая гражданский персонал.

Финляндия является хорошим примером, поскольку ее резервные силы могут быть интегрированы в очень небольшие активные силы, сказал Гамильтон из Института исследования внешней политики. Он пояснил, что исторически сложилось так, что Финляндия была "вклинена" между НАТО и Советским Союзом, не присоединившись ни к одному из них, поэтому ей нужно было защищать себя самостоятельно.

Норвегия и Швеция имеют подобные модели. Обе страны имеют значительное количество резервистов, хотя и не так много как Финляндия.

В Швеции, где призыв на военную службу теперь также является гендерно нейтральным, в 2024 году призвали около 7 000 человек. По данным вооруженных сил Швеции, в 2025 году это количество возрастет до 8 000.

Готово ли НАТО к возможной войне с Россией

В течение последнего десятилетия НАТО пересматривало свою стратегию и наращивало потенциал в ответ на растущую угрозу со стороны Москвы. Полномасштабное нападение России на Украину в 2022 году неизбежно побудило союзников переоценить, готовы ли они к войне и укрепить свою оборону.

С 2014 года НАТО претерпело наиболее существенную трансформацию нашей коллективной обороны за поколение. Мы ввели самые полные оборонные планы со времен холодной войны, сейчас более 500 000 военных находятся в состоянии высокой готовности,

– сказала CNN пресс-секретарь НАТО Фара Дахлалла.

Хотя союзники по НАТО "безусловно готовы воевать сегодня вечером", все еще остается вопрос, готовы ли они к длительной войне, такой как в Украине, сказал Шон Монаган, отметив, что в ряде отраслей еще нужно сделать необходимую работу. К ним относятся промышленные мощности, расходы на оборону и устойчивость общества – куда входит вопрос призыва.

Способ набора и обучения военного персонала является решением для отдельных стран, сказала Фара Дахлалла. В то же время пресс-секретарь НАТО добавила, что, как альянс, блок не предусматривает обязательную военную службу.