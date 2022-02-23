Итак, что за чрезвычайное положение такое, почему оно не военное и кого именно призвали теперь в армию – давайте разбираться.

К теме В Украине ввели чрезвычайное положение: что предусматривает и почему это важно

Начнем с мобилизации. Речь идет всего о 36 тысячах армейцев, о 5 тысячах пограничников и 5 тысячах нацгвардейцев, и это те, кто в армии перед этим отслужил и кто после этого сам подписал с государством контракт на пребывание в резерве.

Что надо знать о мобилизации

То есть это не то что не случайные люди с улицы, а это те, кто по собственному желанию, кто обучен и мотивирован. Итак, это точно не та у нас ситуация, которая сейчас на оккупированной Луганщине, где из-за границы еще с пятницы 18 февраля не выпускают мужчин, ведь их всех принудительно мобилизуют и силой в военные лагеря свозят в чистое поле воевать с Украиной.

У нас же ничего подобного и близко нет, если кто-то боится, что его за границу не выпустят или в армию теперь с улицы уже заберут – вот не стоит себя накручивать, бояться этого не стоит. Стесняться, что боитесь – стоит, но не бояться.

Ну и этих вот резервистов первой очереди, когда в армию вызывают, то за ними сохраняются и рабочие места, и зарплата. И опять же, тем, кто сейчас скажет: "Неплохо устроились те резервисты – побудут в армии, а зарплата им будет капать". То я вам на это скажу, что ничего хорошего в том никому на самом деле нет.

Ведь те резервисты среди первых будут отражать российскую агрессию, а значит будут подвергаться огромному риску, ну и их работодателям и коллегам по работе также будет на самом деле непросто, потому что кто-то ту работу мобилизованного работника все равно должен выполнять. То есть, подытожу, на самом деле тяжело будет всем.

Полный выпуск "Pro новости" на 24 канале: смотрите видео (начало темы с 07:10)

В Украине ввели чрезвычайное положение

Идем дальше. Совет нацбезопасности и обороны обратился к Верховной Раде с предложением объявить чрезвычайное положение в стране, причем такое, которое отличается по регионам. Оно будет более суровым в областях, граничащих с Россией и Беларусью и вообще чисто номинальным в более безопасных, так сказать, регионах Украины.

Во что это выльется для нас с вами? Гражданские этого вообще и не заметят, оно нас почти и не коснется, в том плане, что это чрезвычайное положение запускает ряд мер по усилению общественной безопасности. То есть, ну возможно, мы заметим вооруженный автоматами патруль полиции на улице, возможно, заметим вооруженных нацгвардейцев, которые будут дежурить теперь у мостов и электростанций.

Возможно, вас остановит патруль на улице или на дороге для проверки документов – вот действительно и все, что изменится с тем чрезвычайным положением для гражданских. Все остальное – банки, больницы, государственные учреждения будут работать в привычном режиме и расписании.

Тогда как, если бы было объявлено военное положение – вот это было бы гораздо серьезнее, там действительно были бы существенные ограничения нам прав и свобод. Например те "Save ФЛП" в случае военного положения гарантированно не смогут перекрыть полцентра Киева своим митингом под Верховной Радой (ведь им, мол, не хочется покупателям фискальные чеки выдавать), такой митинг им уж точно не разрешат.

Читайте также В Украине ввели чрезвычайное положение

Ну и в случае военного положения могли бы наконец прекратить вещание тем всем вредным для Украины пророссийским телеканалам.

О военном положении не говорится

Впрочем, еще раз говорю – о военном положении сейчас точно не говорится, поэтому даже смешно читать заявления нынешней оппозиции, что это Зеленский, мол, теперь хочет себе так диктатуру ввести. Ведь когда то именно Порошенко упрекали в 2018 году (когда он на 2 месяца военное положение вводил, и говорили, что это он так хочет сорвать выборы) – то его партийцы тогда возмущались, что их оскорбляют подозрения в диктатуре и кивали они на "серьезность ситуации на границах Украины".

Однако когда теперь они такие же подозрения в сторону Зеленского объявляют, то я честно говоря не понимаю, а разве оппозиция сама не видит насколько теперь ситуация у нас на самом деле серьезная?

Но пусть это будет на их совести, давайте еще раз скажу, у нас не говорится на данный момент вообще о военном положении, речь идет о чрезвычайном сроком на 30 суток, с возможностью потом еще на 30 его продлить. Однако и за это сначала должна будет голосовать Верховная Рада, чтобы взвесить действительно ли это нужно, действительно ли того требует ситуация, которая сложится на тот момент.

Читайте также В Раде депутаты стоя аплодировали украинским защитникам

И чрезвычайное положение будет у нас так сказать гибридное – в Харькове, к примеру, могут и комендантский час ввести, тогда как во Львове – ну, максимум – это дополнительный наряд полиции на въезде в город поставят, который будет выборочные остановки транспорта делать для поверхностного осмотра.