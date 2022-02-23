Отже, що за надзвичайний стан такий, чому він не воєнний і кого саме призвали тепер до війська – давайте розбиратися.

До теми В Україні ввели надзвичайний стан: що передбачає та чому це важливо

Почнемо з мобілізації. Мовиться загалом про 36 тисяч армійців, про 5 тисяч прикордонників та 5 тисяч нацгвардійців, і це ті хто в армії перед цим відслужив і хто після цього сам підписав із державою контракт на перебування у резерві.

Що треба знати про мобілізацію

Тобто це не те що не випадкові люди з вулиці, а це ті, хто і за власним бажанням, хто навчені та вмотивовані. Отже, це точно не та в нас ситуація, яка зараз на окупованій Луганщині, де через кордони іще від п'ятниці 18 лютого не випускають чоловіків, адже їх усіх примусово мобілізують й силою до військових таборів звозять в чисте поле воювати з Україною.

У нас же нічого подібно і близько немає, якщо хтось боїться, що його за кордон не випустять чи до війська тепер з вулиці вже заберуть – от не варто себе накручувати, боятися цього не варто. Соромитися, що боїтеся – варто, але не боятися.

Ну і цих от резервістів першої черги, коли до війська викликають, то за ними зберігаються і робочі місяця, і зарплатня. Й знову ж таки, тим, хто зараз скаже: "Непогано влаштувалися ті резервісти – побудуть в армії, а зарплатня їм капатиме". То я вам на це скажу, що нічого хорошого в тому нікому насправді немає.

Адже ті резервісти серед перших відбиватимуть російську агресію, а значить зазнаватимуть величезного ризику, ну і їхнім роботодавцям та колегам по роботі також буде насправді непереливки, бо хтось ту роботу мобілізованого працівника все одно мусить виконувати. Тобто, підсумую, насправді важко буде усім.

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В Україні запровадили надзвичайний стан

Йдемо далі. Рада нацбезпеки й оборони звернулася до Верховної Ради із пропозицією надзвичайний стан в країні оголосити, причому такий, що відрізняється по регіонах. Він буде суворішим в областях, які межують з Росією та Білоруссю і взагалі чисто номінальним у більш безпечних, так би мовити, регіонах України.

У що це виллється для нас із вами? Цивільні того взагалі і не помітимо направду, воно нас майже і не торкнеться, в тому плані, що цей надзвичайний стан запускає низку заходів з посилення громадської безпеки. Тобто, ну можливо, ми помітимо озброєний автоматами патруль поліції на вулиці, можливо, помітимо озброєних нацгвардійців, які чергуватимуть тепер біля мостів й електростанцій.

Можливо, патруль вас зупинить на вулиці чи на дорозі для перевірки документів – от направду і все, що зміниться з тим надзвичайним станом для цивільних. Все решта – банки, лікарні, державні установи працюватимуть у звичному режимі та розкладі.

Тоді як, якби був оголошений воєнний стан – от це було би набагато серйозніше, там дійсно були би суттєві обмеження нам прав і свобод. Наприклад ті "Save ФОП" у випадку воєнного стану гарантовано не зможуть перекрити пів середмістя Києва своїм мітингом під Верховною Радою (адже їм, мовляв, не хочеться покупцям фіскальні чеки видавати), такий мітинг їм вже точно не дозволять.

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Ну і у разі воєнного стану могли би нарешті припинити мовлення тим усім шкідливим Україні проросійським телеканалам.

Про воєнний стан не мовиться

Утім, іще раз кажу – про воєнний стан зараз точно не мовиться, тому навіть смішно читати заяви нинішньої опозиції, що це Зеленський, мовляв, тепер хоче собі так диктатуру запровадити. Адже коли те саме Порошенкові закидали в 2018 році (коли він на 2 місяці аж воєнний стан запроваджував, і казали, що це він так вибори хоче зірвати) – то його партійці тоді обурювалися, що їх ображають підозри у диктатурі й кивали вони на "серйозність ситуації на кордонах України".

Однак коли тепер от вони такі ж підозри в бік Зеленського тепер оголошують, то я чесно кажучи не розумію, а хіба опозиція сама не бачить наскільки тепер ситуація в нас насправді серйозна?

Але то хай буде на їхній совісті, давайте іще раз скажу, в нас не мовиться натепер взагалі про воєнний стан, мовить про надзвичайний терміном на 30 діб, з можливістю потому іще на 30 його продовжити. Однак і за це спочатку має буде голосувати Верховна Рада, щоби зважити чи дійсно це потрібно, чи дійсно того потребує ситуація, яка складеться на той момент.

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Й надзвичайний стан буде в нас, так би мовити, гібридний – у Харкові, до прикладу, можуть і комендантську годину запровадити, тоді як у Львові – ну, максимум – це додатковий наряд поліції на в'їзді у місто поставлять, який буде вибіркові зупинки транспорту робити для поверхневого огляду.