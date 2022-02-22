Зеленский объявил о призыве резервистов в особый период
Президент Владимир Зеленский обратился к Украинцам на фоне российской угрозы и последних событий, связанных с признанием боевиков. Глава государства объявил о призыве резервистов в особый период.
По словам Владимира Зеленского, потребности во всеобщей мобилизации сейчас нет. Поэтому в Украине начнут призывать только граждан, которые зачислены в оперативный резерв, сообщает 24 канал.
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Украина должна доукомплектовать армию
Владимир Зеленский подчеркнул, что из-за напряженности и российской угрозы нужно доукомплектовать армию. Это будут делать за счет тех, кто сейчас находится в оперативном резерве.
Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие воинские формирования. Мною как верховным главнокомандующим Вооруженных сил Украины издан указ о призыве резервистов в особый период. Подчеркиваю, речь идет исключительно о гражданах, отнесенных к оперативному резерву,
– заявил президент.
По словам Зеленского, резервисты должны усилить нашу армию и ее готовность ко всем возможным изменениям.
Кроме того, президент отдал приказ провести учебные сборы сил территориальной обороны. Они состоятся в ближайшее время.
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Кого касается приказ президента
Резервисты – это те граждане, которые проходят службу в военном резерве Вооруженных Сил Украины военных формирований и предназначены для их комплектования в мирное время и в особый период. В ряды резервистов принимают граждан, которые пригодны к военной службе.
Главной ролью резервистов как раз и является доукомплектование армии при необходимости, чтобы повысить ее боеспособность.
Согласно закону, под призыв подпадают ветераны войны на Донбассе и бывшие военнослужащие срочной службы. Именно эти граждане подпадают под приказ президента.
Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео