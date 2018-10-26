Призыв крымчан в российскую армию: Украина выразила протест

Министерство иностранных дел направило России ноту протеста за призыв украинцев в оккупированном Крыму на военную службу в армию Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

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Украина требует от РФ отменить призыв на военную службу на временно оккупированной Россией части автономной Республики Крым.

"Такие действия являются грубым нарушением обязательств согласно международному гуманитарному праву, которое запрещает России, как государству-окупанту, принуждать лиц, находящихся под защитой, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах, так же, как и запрещает оказывать давление и вести пропаганду в пользу добровольного вступления в армию", – говорится в сообщении.

МИД также призвал прекратить преследования граждан Украины в Крыму из-за нежелания служить в оккупационной армии.

По данным регионального центра прав человека, с 2015 года в оккупированном Крыму в ходе 7 призывных кампаний в российскую армию призвали не менее 12 229 украинских граждан.