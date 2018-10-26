Призов кримчан у російську армію: Україна висловила протест

Міністерство закордонних справ направило Росії ноту протесту через призов українців в окупованому Криму на військову службу в армії Російської Федерації.

Про це повідомляє прес-служба українського МЗС.

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Україна вимагає від РФ скасувати призов на військову службу на тимчасово окупованій Росією частині автономній Республіки Крим.

"Такі дії є грубим порушенням зобов’язань відповідно до міжнародного гуманітарного права, яке забороняє Росії, як державі-окупанту, примушувати осіб, які перебувають під захистом, служити в її збройних або допоміжних силах, так само, як і забороняє чинити тиск і вести пропаганду на користь добровільного вступу до армії", – йдеться у повідомленні.

МЗС також закликало припинити переслідування громадян України в Криму через небажання служити у окупаційній армії.

За даними регіонального центру прав людини, з 2015 року в окупованому Криму під час 7 призовних кампаній до російської армії призвали не менше 12 229 українських громадян.