Об этом в комментарии 24 Каналу сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко. Он подчеркнул, что украинская сторона предложила Польше конструктивный путь решения зерновой проблематики.

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Что говорят в МИД Украины

Николенко сообщил, что на встрече посол Василий Зварыч в Варшаве раз разъяснил украинскую позицию относительно неприемлемости для Украины польского одностороннего запрета на импорт украинского зерна. По словам спикера, посол также отметил некорректность сравнения Украины с "утопленником", которое сделал президент Польши во время своего визита в Нью-Йорк.

Вместе с тем, в МИД Украины отмечают, что стремятся перевести диалог в конструктивное направление.

Призываем наших польских друзей отбросить эмоции. Украинская сторона предложила Польше конструктивный путь решения зерновой проблематики. Ожидаем, что наши предложения станут основой для перевода диалога в конструктивное русло,

– заявил Николенко.

В Польше вызвали в МИД украинского посла

Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский выразил "решительный протест" из-за слов Владимира Зеленского на Генассамблее ООН. Он подчеркнул, что такие тезисы "неправильны и особенно неправомерны в отношении страны, которая поддерживает Украину с первых дней войны".

К слову, во время выступления Зеленский заявил, что "некоторые в Европе разыгрывают солидарность и устраивают политический театр, делая из зерна триллер". Президент также подчеркнул, что такие действия "помогают подготовить сцену для московского актера".

Из-за такого заявления в МИД в Варшаве и вызвали украинского посла Василия Зварыча. Кроме того, Яблонский утверждает о "давлении" на Польшу. По его словам, страна действует в интересах защиты польских фермеров, а действия по ограничению ввоза зерна не нарушают национального и международного права или законодательства ЕС. А иски в международные суды, по словам Яблонского, не решат споров.