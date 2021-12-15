На приговор белорусским оппозиционерам в сети отреагировал государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он осудил решение суда.
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США прокомментировали приговоры оппозиционерам в Беларуси
Мы осуждаем сегодняшние (14 декабря – 24 канал) политически мотивированные приговоры белорусским оппозиционерам Сергею Тихановскому, Николаю Статкевичу и журналисту Игорю Лосику,
– написал Блинкен.
Он призвал немедленно и безоговорочно освободить их, а также выпустить на свободу более 900 политзаключенных, которых удерживает режим Лукашенко.
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- Гомельский областной суд 14 декабря вынес приговор Сергею Тихановскому – он получил 18 лет лишения свободы усиленного режима.
- Кроме того, срок от 14 до 16 лет лишения свободы усиленного режима присудили Игорю Лосику, Николаю Статкевичу, Артему Сакиву, Владимиру Цыгановичу, Дмитрию Попову.
- Их обвиняют в якобы попытке воспрепятствовать проведению выборов, в организации незаконных митингов и разжигании вражды.
- Корреспондент "Радио Свобода" в Минске Валерий Калиновский отметил, что таким образом Лукашенко пытается отомстить "людям, которые попытались принять участие в избирательной гонке".
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Текст поста Энтони Блинкена:
"Мы осуждаем сегодняшние политически мотивированные приговоры белорусских оппозиционеров Сергея Тихановского, Николая Статкевича и журналиста Игоря Лосика. Мы призываем к их немедленному и безоговорочному освобождению, а также к освобождению более 900 политических заключенных, которых удерживает режим Лукашенко.