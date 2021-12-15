На вироки білоруським опозиціонерам у мережі відреагував державний секретар США Ентоні Блінкен. Він засудив таке рішення суду.
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США прокоментували вироки опозиціонерам в Білорусі
Ми засуджуємо сьогоднішні (14 грудня – 24 канал) політично мотивовані вироки білоруським опозиціонерам Сергію Тихановському, Миколі Статкевичу та журналісту Ігорю Лосику,
– написав Блінкен.
Він закликав негайно та беззастережно звільнити їх, а також випустити на волю понад 900 політичних ув'язнених, які утримуються режимом Лукашенка.
У Білорусі засудили 7 опозиціонерів: що відомо
- Гомельський обласний суд 14 грудня виніс вирок Сергію Тихановському – він отримав 18 років позбавлення волі посиленого режиму.
- Крім того, термін від 14 до 16 років позбавлення волі посиленого режиму присудили Ігорю Лосику, Миколі Статкевичу, Артему Саківу, Володимиру Цигановичу, Дмитрові Попову.
- Їх звинувачують у нібито спробі перешкодити проведенню виборів, організації незаконних мітингів та розпалювання ворожнечі.
- Кореспондент "Радіо Свобода" у Мінську Валерій Калиновський зазначив, що у такий спосіб Лукашенко намагається помститися "людям, які спробували взяти участь у виборчих перегонах".
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Текст допису Ентоні Блінкена:
"Ми засуджуємо сьогоднішні політично мотивовані вироки білоруських опозиціонерів Сергія Тихановського, Миколи Статкевича та журналіста Ігоря Лосика. Ми закликаємо до їхнього негайного та беззастережного звільнення, а також до звільнення понад 900 політичних ув'язнених, які утримуються режимом Лукашенка.