Про це в ефірі 24 каналу розповів кореспондент "Радіо Свобода" у Мінську Валерій Калиновський. Він зазначив, що ніхто й не очікував на м'які вироки для активістів від режиму Лукашенка.

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За словами журналіста, зараз у Білорусі продовжується хвиля жорстоких репресій проти опонентів Лукашенка.

"Це фактично його помста за те, що ці люди спробували взяти участь у виборчих перегонах. Спробували застосувати технології, аби підняти суспільство і нарешті припинити його нескінченну владу", – заявив Калиновський.

Зверніть увагу! Сергія Тихановського режим Лукашенка звинувачує у нібито спробі перешкодити проведенню виборів, організації незаконних мітингів та розпалювання ворожнечі. Слідство буцімто довело його зв'язки з ресурсами, які білоруський режим визнав "екстремістськими".

Помста за демократію

Він нагадав, що Тихановський хотів бути кандидатом на президентських виборах у Білорусі, але його не допустили до них. У момент реєстрації він відбував 15 днів арешту, тому не зміг подати документи, однак це вдалось його дружині Світлані Тихановській.

Вона зробила кампанію за нього і фактично є багато свідчень, що виграла ці вибори. От Лукашенко зараз помстився – і чоловікові Тихановської й іншим фігурантам так званої "справи Тихановського",

– розповів журналіст.

Водночас Калиновський підкреслив, що це однозначно несправедливі та незаконні вироки фальшивого суду. Крім того, висловив сподівання, що політв'язні не відбуватимуть повний термін, оскільки, ймовірно, Лукашенко не буде ще довго при владі.

Калиновський розповів про політичні репресії в Білорусі: дивіться відео



Ув'язнення білоруських активістів

14 грудня, окрім Сергія Тихановського, вироки отримали ще 5 людей. Серед них: