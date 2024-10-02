Об этом говорится в законопроекте 12076, который зарегистрировали в ВР. Кроме того, Минобороны предлагает исключить из законодательства комиссии по вопросам постановки на воинский учет.

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Что предлагают в проекте правительства

Правительство предлагает внести ряд изменений в законопроект о воинском учете. Так, Минобороны предлагает исключить нормы о том, что органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации, учебные заведения независимо от подчинения и формы собственности ежегодно в сроки и в порядке, установленные Кабмином, обязаны подавать в соответствующие районные (городские) ТЦК списки граждан Украины, которые подлежат постановке на воинский учет призывников.

Зато представление сведений перекладывается на призывника. Поэтому, юноши в возрасте от 17 лет должны становиться на учет самостоятельно. Сделать это можно будет через Резерв+ или непосредственно в ТЦК.

Однако за нарушение воинского учета придется заплатить штраф. Если не стать на учет, то 17-летний призывник может получить штраф от 17 тысяч до 25,5 тысячи гривен.

Также в проекте 12076 предлагается установить, что ежегодно с 1 января по 31 июля граждане Украины мужского пола, которым в год взятия на воинский учет исполняется 17 лет, берутся на учет призывников с внесением соответствующих сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов путем:

прохождения электронной идентификации и уточнения своих персональных данных средствами Электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины;

личного прибытия в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки с представлением необходимых документов, перечень которых устанавливается Министерством обороны Украины.

Уважительными причинами не прохождения электронной идентификации считаются: