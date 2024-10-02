Про це мовиться у законопроєкті 12076, який зареєстрували у ВР. Крім того, Міноборони пропонує виключити із законодавства комісії з питань взяття на військовий облік.

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Що пропонують у проєкті уряду

Уряд пропонує внести низку змін до законопроєкту про військовий облік. Так, Міноборони пропонує виключити норми про те, що органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, заклади освіти незалежно від підпорядкування і форми власності щороку у строки та в порядку, встановлені Кабміном, зобов'язані подавати до відповідних районних (міських) ТЦК списки громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік призовників.

Натомість подання відомостей перекладається на призовника. Відтак, юнаки віком від 17 років повинні ставати на облік самостійно. Зробити це можна буде через Резерв+ чи безпосередньо у ТЦК.

Однак за порушення військового обліку доведеться заплатити штраф. Якщо не стати на облік, то 17-річний призовник може отримати штраф від 17 тисяч до 25,5 тисячі гривень.

Також у проєкті 12076 пропонується встановити, що щороку з 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статті, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на облік призовників з внесенням відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів шляхом:

проходження електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних засобами Електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного, резервіста в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

особистого прибуття до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки з поданням необхідних документів, перелік яких установлюється Міністерством оборони України.

Поважними причинами не проходження електронної ідентифікації вважаються: