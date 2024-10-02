У Міноборони працюють над тим, щоб відстрочку можна було б оформити у застосунку Резерв+. Про це в етері телемарафону розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, пише 24 Канал.

Дивіться також Чи можуть мобілізувати батька дитини з інвалідністю: пояснення юристів

Отримати відстрочку онлайн зможуть не всі

Оформлення відстрочки онлайн стане можливим завдяки інтеграції Резерв+ з державними реєстрами та сервісами. Застосунок буде автоматично отримувати потрібні дані із відповідних відомств. Наприклад, для відстрочки студентів запит надсилатиметься до реєстру Міністерства освіти й науки.

Цей процес займатиме деякий час.

Максимально правильно буде не змушувати громадян стояти у чергах, а, власне, зробити проактивну відстрочку для цих громадян. Автоматичну відстрочку. Тобто, як тільки ми отримаємо таку інформацію з відповідних реєстрів, то одразу відобразимо її в Резерв+. Зараз це в реалізації, і найближчим часом плануємо випустити це оновлення,

– розповіла заступниця міністра.

Послуга оформлення відстрочки, як пише Інтерфакс-Україна, онлайн може стартувати уже в листопаді. Але вона буде доступна не для всіх, а лише для трьох категорій: