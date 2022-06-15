Российские пропагандисты делают все возможное, чтобы оправдать войну России против Украины и преступления русских солдат. Они верят, что им ничего не угрожает, и никакой ответственности они не понесут.

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Объявление подозрения пропагандисту

Директор вещания пропагандистского телеканала "RT" в январе – апреле 2022 года публично призвал свергнуть конституционный строй в Украине, а также осуществлять геноцид украинского народа.

Как установили следователи, пропагандист на YouTube-канале и в собственном Телеграмм-канале призвал уничтожить часть украинского народа, отмечал необходимость выяснений отношений с Украиной путем насилия и всячески настраивал россиян против украинцев. Также он хотел, чтобы Россия захватила государственную власть в Украине и лишила суверенитета.

Пропагандисту заочно сообщили о подозрении, досудебное расследование продолжается.

Война России против Украины: коротко о последних событиях

Российские кафиры не прекращают обстрелы мирных украинских городов. Враг ударил "Ураганами" по Зеленодольску и Апостолову.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что ВСУ получат современное высокоточное оружие и реактивные системы залпового огня. Альянс также будет активно помогать нашим защитникам и защитникам переходить на новые стандарты.

Российские кафиры, несмотря на бешеные потери, надеются, что усиление как-то поможет им продвинуться хотя бы на каком-либо из направлений. Как сообщили в Генеральном штабе, враг бросил на войну против Украины еще одну батальонную тактическую группу. Враг не прекращает наступательные действия, но успеха нигде не имеет.

В Брюсселе идет встреча министров обороны стран, помогающих Украине бороться с российскими оккупантами. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что сейчас на поле боя определяющая ситуация, поэтому ВСУ должны получить всю необходимую помощь, чтобы склонить ее в свою пользу. Также он добавил, что россияне с помощью дальнего оружия избивают по мирному населению, поэтому ВСУ должны иметь средства для ответа на огонь врага.

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