Російські пропагандисти роблять усе можливе для того, щоб виправдати війну Росії проти України та злочини російських солдатів. Вони вірять, що їм нічого не загрожує і жодної відповідальності вони не понесуть.

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Оголошення підозри пропагандисту

Директор мовлення пропагандистського телеканалу "RT" у січні – квітні 2022 року публічно закликав повалити конституційний лад в Україні, а також здійснювати геноцид українського народу.

Як встановили слідчі, пропагандист на YouTube-каналі та у власному Телеграм-каналі закликав знищити частину українського народу, наголошував на необхідності з'ясувань стосунків з Україною шляхом насилля та усіляко налаштовував росіян проти українців. Також він хотів, аби Росія захопила державну владу в Україні та позбавила нашу державу суверенітету.

Пропагандисту заочно повідомили про підозру, досудове розслідування триває.

Війна Росії проти України: коротко про останні події

Російські окупанти не припиняють обстрілів мирних українських міст. Ворог вдарив "Ураганами" по Зеленодольську та Апостоловому.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що ЗСУ отримають сучасну високоточну зброю та реактивні системи залпового вогню. Також Альянс буде активно допомагати нашим захисникам та захисницям переходити на нові стандарти.

Російські окупанти попри шалені втрати сподіваються, що підсилення якось допоможе їм просунутися бодай на якомусь з напрямків. Як повідомили у Генеральному штабі, ворог кинув на війну проти України ще одну батальйонну тактичну групу. Ворог не припиняє наступальних дій, але успіху ніде не має.

У Брюсселі триває зустріч міністрів оборони країн, які допомагають Україні боротися з російськими окупантами. Очільник Пентагону Ллойд Остін повідомив, що зараз на полі бою визначальна ситуація, тому ЗСУ повинні отримати всю необхідну допомогу, щоб схилити її на свою користь. Також він додав, що росіяни за допомогою дальньої зброї б'ють по мирному населенню, тому ЗСУ повинні мати засоби для відповіді на вогонь ворога.

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