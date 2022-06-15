Ситуація на фронті залишається складною. Ворог продовжує активно атакувати Донбас та намагається втриматися на зайнятих рубежах на Півдні.

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Росіяни кидають у бій додаткові сили

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, росіяни збільшили кількість своїх військ, які ведуть бойові дії на території України. За наявною інформацією, проти ЗСУ буде битися ще одна батальйонна тактична група російських окупантів зі складу 138-ї окремої мотострілецької бригади Західного військового округу.

Раніше лунала інформація, що на території України діють понад 100 батальйонно-тактичних груп ворога, ще кілька десятків він має у резерві. Також росіяни можуть кинути у бій "треті батальйони", а це ще 30 – 40 БТГр.