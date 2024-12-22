Маразм Путина перешел все границы, а прямая линия это подтвердила. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, отметив, что ряд заявлений главы Кремля выглядела даже смешно, особенно об экономике.

Смотрите также У него несколько расстройств, которые нужно лечить, – психолог разобрала психотип Путина

Что ждет Россию в 2025 году

Владимир Путин много говорил об экономике, подтвердил ее "перегрев". Впрочем убеждал, что не надо обращать внимание на падение национальной валюты, увеличение цен, а ответственность за эти проблемы переложил на самих россиян.

Глава Кремля сказал очень интересную вещь, что в 2026 году будет стабилизация экономики, то есть уменьшение "перегрева", который вызван развитием военно-промышленного комплекса. Это соответствует информации о том, что пиковые финансовые нагрузки на российский бюджет предусмотрены именно в 2025 году.

В последующие годы все пойдет на спад. Это свидетельствует о больших проблемах в российской экономике. Люфт для решения геополитических целей Путина – это 2025 год, потом экономика может коллапсировать и впасть в полный дефолт. Фактически это повторение Советского Союза,

– подчеркнул политолог.

Путин об этом знает, поэтому делает большие ставки именно на 2025 год. Он часто говорит о переговорах, но одновременно эскалирует войну, рассказывая о "Орешнике" и ударах по Киеву.

Как лишить Россию самых больших доходов

Партнерам Украины надо масштабировать санкции против страны-агрессора. Например, появилась информация, что ценовой потолок на нефть планируют уменьшить до 40 долларов. Себестоимость ее добычи различными российскими компаниями составляет до 20 долларов. Если мы хотим, чтобы Россия не получала прибыли и не подпитывала свой военный бюджет, то ценовой потолок должен быть еще меньше.

Такие санкции могут действовать только когда действуют механизмы ограничений так называемой "серой торговли". Говорится о теневом флоте России, который продолжает работать. Так россияне продают нефти даже больше, чем до начала полномасштабной войны.

Еще большие санкции будут подталкивать российские элиты, граждан к пониманию того, что Путин ведет их в пропасть. Но для того, чтобы значительно снизить ценовой потолок и остановить теневой флот – нужны очень серьезные решения,

– подчеркнул Алексей Буряченко.

После угроз ударить "Орешником" и эксперимента с атакой на Киев – страны Запада должны стать более радикальными и понять, что с режимом Путина нельзя о чем-то договориться.