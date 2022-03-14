Прямо в ад: украинские военные уничтожили российскую технику на Киевщине – мощное видео
14 марта 2022 , 18:09Читати новину українською
Источник:телеграмм-канал "Последний блокпост"
Российские захватчики с каждым днем терпят все больше потерь. Сегодня в лесу во время боев за село Мощун наши защитники уничтожили вражескую технику.
Наши военные нанесли удар по позициям рашистов, решивших засесть в лесах. В результате этого их техника уничтожена.
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Украинские военные отправили всю российскую технику в ад. А с высоты это зрелище выглядит гораздо эффектнее.
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