Прямо в ад: украинские военные уничтожили российскую технику на Киевщине – мощное видео

Российские захватчики с каждым днем терпят все больше потерь. Сегодня в лесу во время боев за село Мощун наши защитники уничтожили вражескую технику.

Наши военные нанесли удар по позициям рашистов, решивших засесть в лесах. В результате этого их техника уничтожена.

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Украинские военные отправили всю российскую технику в ад. А с высоты это зрелище выглядит гораздо эффектнее.

Уничтожение российской техники в Киевской области: смотрите видео

Слишком много уничтоженной российской техники не бывает: смотрите видео