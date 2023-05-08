Оружие, из которого происходила отработка по врагу, – это снайперская винтовка Ruger в калибре 0.338 LM. Ее волонтер вместе с военнослужащим Александром Карпюком передали одному из подразделений в рамках совместного проекта, пишет 24 Канал.

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Как украинские защитники используют оказанную помощь, рассказываем дальше.

Видео работы украинских снайперов на Востоке



Украинские снайперы продемонстрировали работу на Востоке / Фото Юрия Голика

Видео с подтверждением своей работы снайперам не всегда удается сделать, но эти ребята смогли,

– прокомментировал видео Юрий Голик.

Работа украинских снайперов на Востоке: смотрите видео

Напомним, ранее предприниматель обнародовал видео слаженной работы оператора дрона и тяжелой техники по оккупантам под Бахмутом.