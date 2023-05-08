Зброя, з якої відбувалося відпрацювання по ворогу, – це снайперська гвинтівки Ruger у калібрі 0.338 LM. Її волонтер разом із військовослужбовцем Олександром Карпюком передали одному з підрозділів в рамках спільного проєкту, пише 24 Канал.

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Як українські захисники використовують надану допомогу, розповідаємо далі.

Відео роботи українських снайперів на Сході



Українські снайпери продемонстрували роботу на Сході / Фото Юрія Голика

Відео із підтвердженням своєї роботи снайперам не завжди вдається зробити, але ці хлопці змогли,

– прокоментував відео Юрій Голик.

Робота українських снайперів на Сході: дивіться відео

Нагадаємо, раніше підприємець оприлюднив відео злагодженої роботи оператора дрона та важкої техніки по окупантах під Бахмутом.