Интересно, что эти каналы раньше принадлежали самому Порошенко, однако 5 ноября он якобы продал их.

Важно Зачем Порошенко продал свои телеканалы

Новогодняя ночь "без Зеленского"

Так, в новогоднюю ночь 5 канал завершил показ поздравления Владимира Зеленского за 5 минут до наступления Нового года, а "Прямой" показал его сразу после полуночи.

В поздравлении Петра и Марины Порошенко говорится о работе их команды, в том числе о помощи военным, общественных инициативах, а также дипломатических усилиях.

Оборона страны от российской агрессии – общее дело власти и оппозиции. Всего украинского народа. Когда я за границей, будь то канадский Галифакс, Стамбул или Варшава, забываю о наших внутренних разногласиях и мобилизую мир на поддержку Украины,

– сказал бывший лидер Украины.

Новогоднее поздравление Петра Порошенко: смотрите видео

Почему каналы не показали поздравление Зеленского

В комментарии "Детектор медиа" 5 канал и "Прямой" заявили, что Офис Президента якобы не предоставил им трансляцию новогодней речи Владимира Зеленского. Представители каналов говорят, что в предыдущие годы также не получали трансляции речи главы государства, а видео получали от коллег с других каналов.

Обратите внимание! В ОП еще не прокомментировали эту ситуацию.

Интересно, что еще 5 ноября медийщики, журналисты, общественные деятели и народные депутаты создали новый медиахолдинг "Свободные Медиа", который приобрел у Порошенко 100% корпоративных прав канала "Прямой" и 5 канала. Причиной создания медиахолдинга был назван антиолигархический закон, подписанный 5 ноября президентом Владимиром Зеленским.

Продажа телеканалов Порошенко: смотрите видео