5 президент України і чинний народний депутат продав 2 свої телеканали. Мовиться про "5 канал", яким він постійно володів, і "Прямий", який нещодавно сам у себе купив.

К теме Чтобы не попасть в список олигархов: Порошенко продал права на "5 канал" и "Прямой"

Телеканали Порошенка купили

Наближені до Петра Порошенка депутати та журналісти його телеканалів створили власну компанію холдинг "Вільні медіа". Вони викупили в політика 2 телеканали нібито за ринковою ціною в розстрочку.



Холдинг "Вільні медіа" викупив телеканали Петра Порошенка / Фото 24 каналу

Хоча більше віриться в те, що Порошенко просто переписав на них свої телеканали. Ще й гроші з кишені в кишеню під це переклав, і в такий спосіб легалізував.

Водночас переписувати телеканали на "трудові колективи" – це досить розповсюджена практика. Перед цим подібне робив Віктор Медведчук зі своїми ZIK, 112 та NewsOne. Ще раніше – Ігор Коломойський з "плюсами", щоб захистити їх від 5 президента.

Схема не нова й чимало медіавласників нею вже скористалися. Потрібна вони лише для того, щоб формально відокремитися від своєї власності й не було законних підстав за ті канали спитати.

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Додаткова угода з Порошенком

"Вільні медіа", які купили "Прямий" і "5 канал", з гордістю повідомили, що підписали з Порошенком додаткову угоду. Документ забороняє йому втручатися в роботу медіахолдингу.

Це трохи дивно. Якщо він ті канали дійсно продав, то він би й так не зміг втручатися в їхню роботу. Оскільки дивно втручатися туди, що тобі вже не належить.

Відтак цією додатковою угодою про невтручання вони всі випадково спалилися, що "продаж" був лише фікцією.

За аналогією, якщо ви свою машину продаєте, ви ж не підписуєте додаткових угод з новим власником. Мовляв, ви зобов'язуєтеся не втручатися в його керування автівкою. Однак під час фіктивного продажу авто, наприклад, своєму далекому родичу, щоб сховати від податкової, потрібна угода, щоб він нічого з тим авто не зробив.

Не бути названим олігархом

Головне питання – навіщо Петру Порошенкові "продавати" свої телеканали. Він це зробив, що не бути названим олігархом. Оскільки нещодавно у Верховній Раді в другому читанні ухвалили так званий антиолігархічний законопроєкт.

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Володимир Зеленський його невідкладно підписав. Відповідно до закону, українських багатіїв та політиків називатимуть олігархами, якщо вони відповідатимуть 3 із 4 специфічних ознак:

наявність чималих статків;

вплив на медіа;

вплив на політику;

володіння монополіями.

Якщо когось визнають олігархом за цими критеріями, до нього запровадять певні обмеження. Дотепер у Порошенка не було лише монополій, іншим 3 критеріям він відповідав, адже задекларував мільярди, мав телеканали й власну політичну партію "Європейська Солідарність".

Є й нюанс, що неважливо, продав чи переписав на родичів він ті телеканали. За законом, олігарх – це той, хто має вплив на медіа, а номінальна чи формальна власність не має особливого значення.

Коли Рада нацбезпеки й оборони збереться на засідання для складання списку українських олігархів, то радитиметься. А туди входять;

президент;

глава уряду;

спікер парламенту;

силові міністри;

глава СБУ;

глава розвідки;

глава Нацбанку.

Можливо, поки вони радитимуться, навіть Петра Порошенка запросять. Щоб він міг особисто висловити свої аргументи. Сумнівно, що вони повірять у реальність продажу "5 каналу" і "Прямого".

Чому погано бути олігархом

Петро Порошенко дуже не хоче бути записаним у олігархи. Хоча, здавалося б, лише лінивий з опозиціонерів не розповідав, що антиолігархічний законопроєкт Зеленського – це фікція та вистава. Тоді чому політик так заметушився?



Петро Порошенко не хоче бути записаним у олігархи / Фото 24 каналу

До багатіїв застосують низку обмежень. У цьому переліку:

заборона брати участь у великій приватизації, тобто купувати державні підприємства й підсилювати монополії;

обов'язкова щорічна звітність про свої статки, щоб держава могла бачити джерела його збагачення;

обов'язкова звітність про свої контакти з іншими можновладцями, щоб унеможливити розв'язання питань із суддями, прокурорами, депутатами й міністрами;

заборона олігархові фінансувати політичні партії.

Із цього списку Порошенка може лякати лише останнє обтяження, оскільки це означатиме кінець фінансуванню "Європейської Солідарності". Ні для кого не є секретом, що партія живе виключно з грошей свого лідера.

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Якщо цей фінансовий потічок перекриють, то "ЄС" доживотіє до наступних виборів, але потужної передвиборчої кампанії з рекламою на телебаченні, радіо, бігбордах, з наметами й листівками дозволити собі не зможе. Відтак, якщо й пробереться в парламент, то лише дивом і з мінімальною кількістю депутатів.

Саме цього боїться Петро Порошенко. І саме тому робить все можливе, щоби не бути записаним в олігархи – бо він і далі зі своїх чесно зароблених грошей хоче робити політику, яка йому потрібна, щоби і далі робити свій бізнес, який йому потрібен щоби заробляти гроші…

Проблема лише в тому, що замкнене коло – вкладати гроші в політику, щоб робити бізнес для заробляння грошей – це і є ознака олігархату.

Того самого, який уже 20 років висмоктує з України всі соки й робить багатими лише кількох людей. І Петро Порошенко, на жаль, серед них.

Можна як завгодно приязно ставитися до 5 президента, оскільки нам є багато за що йому дякувати. Однак дивитися, як він спочатку купує в себе "Прямий", а потім терміново його продає, й розуміти, що все фікція – це викликає іспанський сором.