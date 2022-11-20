Об этом в эфире 24 канала рассказал аналитик Фонда "Демократические инициативы" Петр Бурковский. По его словам, первые 3 пункта – это ядерная безопасность, продовольственная безопасность и энергетическая безопасность.

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Он отметил, что четвертый пункт в заявлении – это освобождение всех военнопленных и насильственно депортированных людей. Если этого нет, тогда Россия действительно не демонстрирует желания начать какие-либо содержательные переговоры.

Но самый главный критерий остается четким. Он неизменен с 24 февраля – Россия должна вывести войска с территории Украины. Если она это сделает добровольно, это все понимают, тогда будут переговоры,

– сообщил Петр Бурковский.

Он добавил, что если России нанесут полное поражение и разобьют войска, которые будут бежать с территории Украины, тогда будет совсем другой мирный план, другие мирные переговоры на других условиях.

Зафиксированный юридический документ

Эксперт сообщил, что в последнем пункте Зеленского в G20 говорится, что должен быть юридический документ по крайней мере о режиме прекращения огня. Конечно, после того, как все оккупированные территории будут освобождены.

Бурковский напомнил, что президент Украины предложил механизм. Это может произойти не в результате двусторонних переговоров, а в результате переговоров с участием третьих сторон. Например, как зерновое соглашение, заключенное при посредничестве ООН и Турции.

Смотрите видео: Петр Бурковский о переговорах

В истории есть такие факты, например, после войны 1973 года между Израилем и Египтом. одна страна G7, G20, возможно, страны члены Совбеза ООН выступят посредниками между Украиной и Россией", – рассказал Петр Бурковский.

Аналитик акцентировал, что прямые переговоры между Россией и Украиной, даже о прекращении огня – невозможны . Поскольку со стороны России остаются военные преступники. Если мы заключим с военными преступниками любое соглашение, в будущем это будет означать, что будет очень тяжело привлекать их к ответственности. Именно поэтому и не может быть прямых переговоров, ведь нам следует привлечь к ответственности и Путина, и всю его элиту.

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