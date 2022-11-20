Своими мнениями о помощи со стороны ЕС, а также позиции Венгрии поделился журналист 24 канала Алексей Печий. О финансовой поддержке Украины и опальных заявлениях Виктора Орбана – читайте дальше.

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ЕС готовит пакет финансовой помощи Украине на 2023 год на сумму в 18 миллиардов евро и новые ограничения относительно России, в том числе и максимальную предельную цену на закупку российской нефти. Но все эти планы может нарушить всего одна страна-член ЕС, и это Венгрия.

Так, и премьер Венгрии Виктор Орбан, и ряд других венгерских политиков все чаще говорят о том, что санкции против Москвы приносят больше вреда именно Евросоюзу, а не России. Он вряд ли поддержит новые ограничения против Кремля. Более того, политик уже заявляет, что будет блокировать и пакет финансовой помощи Украине. Якобы ему, конечно, жаль, но собственные интересы выше украинских.

Итак, обсудим, что не так с Венгрией и действительно ли она может блокировать важные для Украины решения, или это скорее очередной торг от Орбана?

ЕС определится с потолком цен на российскую нефть

Европейский Союз рассчитывает завершить разработку своих нормативных актов до введения плана "G7" об ограничении цены на российскую нефть с 5 декабря. Об этом заявляет еврокомиссар по вопросам энергетической политики Кадри Симсон. Она уверяет, что тогда же с 5 декабря ЕС остановит покупку российской нефти, за исключением нескольких стран, в том числе Венгрии.

И здесь есть хорошие новости по этому поводу, ведь по данным Bloomberg, страны Большой Семерки в следующую среду намерены объявить, на каком уровне они установят верхний предел цены на российскую нефть. То есть для ЕС остается только один шаг к этому решению.

Ожидается, что администрация Байдена в частном порядке поделится предложенной ценой перед встречей послов Европейского Союза, запланированной на 23 ноября. Если послы ЕС поддержат это предложение, планируется объявить о введении лимита в тот же вечер. Лимит, который должен быть поддержан G7 и ЕС, запретит компаниям осуществлять перевозку и оказывать услуги – страхование, брокерские услуги и финансовую помощь – необходимые для транспортировки российской нефти в любую точку мира. Исключением может быть продукция, которая будет продаваться ниже согласованного порогового уровня.

Российский план по нефти должен вступить в силу после 5 декабря. Но США и Великобритания заявили, что их компании получат льготный период для разгрузки грузов до 19 января. ЕС еще не сказал, будет ли он отражать это положение. В конце концов, похоже, что это решение уже окончательно и требует лишь отдельных уточнений.

Венгрия не поддержит новые санкции против России

Впрочем, в отношении новых санкций против России, то здесь будут точно возникать все большие проблемы, ведь Венгрия последовательно уверяет, что ограничения против Кремля вредят ЕС. К примеру, накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недейственными антироссийские санкции Европейского Союза. Якобы российская экономика устояла под давлением, а вот европейская значительно пострадала. А дальше он предложил просто "гениальное" решение, он призвал уйти в отставку лидеров стран ЕС, выступавших за ограничение.

И это не просто одиночный призыв венгерского министра. Вся нынешняя венгерская политика строится вокруг этого. К примеру, еще со времен выборов по всей Венгрии висят рекламные плакаты с изображением бомбы, на которой написано "санкции". И эти плакаты красноречиво говорят: "Брюссельские санкции уничтожают нас".

То есть, политика Орбана полностью построена на риторике того, что санкции – это всегда плохо. Венгры вам прямо скажут – надпись на плакате – это намек на санкции Европейского Союза против России из-за войны против Украины. При любом случае Орбан уверяет, что, цитирую: "Вся Европа страдает от санкций Брюсселя". Якобы именно из-за брюссельских санкций цены на энергоносители подскочили по всей Европе. И выступая против санкций, Орбан всегда апеллирует к национальным интересам Венгрии.

Также от его правительства непрерывно раздаются призывы, что должна "прекратиться" война в соседней Украине. Но официальный Будапешт, возмущаясь войной, не призывает Россию прекратить вторжение и забрать войска. На фоне призывов к миру, венгерские чиновники с радостью ездят в Москву, заявляя, что, несмотря на войну, готовы к сотрудничеству с Россией.

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Весь мир изолирует Иран, а Венгрия – поддерживает

Более того, на днях произошло то, что меня лично шокировало. В настоящее время весь цивилизованный мир ужесточает санкции против Ирана, ведь он и раньше был признан страной-спонсором терроризма. А сейчас, когда доказаны поставки России беспилотников, которыми бьют по украинцам, его изоляция усугубляется. К тому же режим аятолла безжалостно пытается заглушить голос протеста, который продолжается в стране с сентября.

Но все это вообще не останавливает министра иностранных дел Венгрии. Он не просто принимает у себя в Будапеште министра экономики Ирана Сейеда Эхсана Хандузи. Он еще и обещает ему углубление экономических отношений между двумя странами.

То есть пока Иран поставляет России беспилотники и готовит к передаче ракеты, которые уничтожают нашу энергосистему, пока ЕС вводит санкции против Тегерана, Венгрия предлагает с иранцами дружить и интегрировать их в мировую экономику. Но на этом "зашквары" венгров не заканчиваются.

Украина может не получить помощь от ЕС

9 ноября Европейская комиссия представила предложение о предоставлении Украине в 2023 году пакета макрофинансовой помощи в размере 18 миллиардов евро. Это позволит Украине не впасть в рецессию. Ведь по прогнозам финансистов, дефицит бюджета Украины на следующий год превысит 40 миллиардов долларов. Следовательено, 18 из них обещает покрыть ЕС, такую же сумму – США и остальные другие партнеры.

И вот у ЕС были долгие дебаты относительно того, как именно выделять эти средства. Впрочем, Венгрия заявила министрам финансов стран Евросоюза на встрече в Брюсселе, что не поддержит необходимые изменения для подготовки пакета помощи Украине в размере 18 миллиардов евро. Министр финансов Венгрии Михай Варга заявил своим коллегам, что такая помощь Украине не в интересах Венгрии, и она скорее навредит венграм, а потому он против. Ранее такую же позицию озвучил и глава венгерского МИД Петер Сийярто.

И вся проблема в том, чтобы этот механизм помощи Украине работал, Европейскому Союзу нужно будет внести изменения в законодательство. Они позволят предоставить Украине первые средства из нового пакета. А для этого нужно согласие всех 27 стран ЕС. И вот снова Венгрия против.

Такую позицию Венгрии уже подвергла критике министр иностранных дел Германии Аналена Бербок. Она заявила, что это, по меньшей мере, цинично на фоне приближающейся тяжелой для Украины зимы.

И здесь как раз и раскрывается циничность правительства Орбана. Выступая на конференции в Будапеште, он подчеркнул, что Венгрия не поддержит план Европейского Союза по предоставлению Украине макрофинансовой помощи на 2023 год. Орбан говорит, что, хотя его страна осуждает российскую агрессию и поддерживает украинский народ, он не желает ставить интересы Украины выше интересов Венгрии. То есть, классическая схема, которую Орбан использует постоянно.

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Орбан взял Брюссель в заложники

Впрочем, дальше Орбан предложил альтернативу плану помощи ЕС. Он рекомендует 27 членам ЕС определить, сколько они лично готовы предоставить Украине и распределить сумму "пропорционально и справедливо" между собой, не принимая совместно кредиты для осуществления платежей. Орбан говорит, что Венгрия будет готова выделить Украине около 150 миллионов евро из собственного бюджета в кредит. Это, по его мнению, оптимальная сумма, которая не нанесет принципиального ущерба национальным интересам Венгрии.

Но на самом деле Орбан, как обычно, просто ведет свою циничную игру. Издание Politico накануне вышло с красноречивым названием: "Дипломатия заложников: Будапешт шантажирует Брюссель".

Так вот, европейские дипломаты в один голос уверяют – Виктор Орбан взял ЕС в заложники, фактически требуя миллиарды из бюджета Евросоюза для Венгрии в обмен на снятие вето на все: от помощи Украине до глобального соглашения по корпоративному налогу.

Эти миллиарды, по словам венгерского лидера, – средства ЕС, которых его страна заслуживает как член Евросоюза. Но Брюссель удерживал их из-за беспокойства по поводу постепенного уничтожения Будапештом демократических ценностей, настаивая на том, чтобы Венгрия изначально произвела ряд изменений, например восстановила верховенство права.

Но здесь как раз и кроется вся опасность: европейские дипломаты прямо говорят – Орбан поставил "мат" Евросоюзу. Еврокомиссия хочет, чтобы правительство Орбана укрепило независимость судебной системы и улучшило усилия по борьбе с коррупцией. Поэтому она пытается добиться уступок, заморозив 5,8 миллиарда евро наличности для Будапешта по программе восстановления после пандемии COVID-19.

Кроме того, Еврокомиссия пригрозила в этом году не выделить Венгрии еще 7,5 миллиарда евро регулярного платежа из бюджета ЕС, если страна не вернется к демократии. Но очень похоже, что Орбан просто нашел ту же лазейку – он цинично отказывается что-то менять в Венгрии и требует деньги от ЕС в обмен на свое согласие поддержать решение о выделении денег Украине.

И вот теперь евродипломаты говорят, что в рамках политического компромисса ЕС может разморозить как минимум 7,5 миллиарда евро для Венгрии. Но при условии, что последняя пообещает ввести реформы. Хотя антикоррупционные активисты откровенно уверяют, что Орбан не будет бороться с коррупцией.

И это уже приводит к большим проблемам для Еврокомиссии, ведь деньги Украине уже обещаны и нужны еще вчера. Следовательно, якобы и нужно идти на компромисс, но с другой стороны – в Европарламенте четко уже заявляют, цитирую: "Если Комиссия отдаст деньги Виктору Орбану, Урсула фон дер Ляйен будет лично ответственна за превращение Венгрии в болото коррупции".

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