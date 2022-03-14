В прямом эфире пропагандистского канала появилась редактор с плакатом "Нет войне": видеофакт

Несколько секунд в эфире российского "Первого канала" транслировали антивоенные призывы. Их продемонстрировала редактор, неожиданно появившись с плакатом позади ведущей. У России уже "пригорает" от этого случая.

Факт инцидента подтвердили сами пропагандисты. В пресс-службе рашистского канала заявили, что из-за появления "постороннего лица" в прямом эфире программы "Время" продолжается служебная проверка.

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"Нет войне", "Остановите войну", "Не верьте пропаганде", "Здесь вам врут" – такие призывы были не только на плакате. Женщина успела их еще и произнести из-за спины оторопевшей ведущей. Вскоре вместо кадров из студии включили сюжет.

По предварительным данным, эфир "Первого канала" прервала его же работница – редактор Марина Овсянникова. Правозащитники сообщают, что сейчас она задержана.

Редактор с антивоенным плакатом в эфире российского канала: смотрите видео

Накануне своего поступка Овсянникова записала видеообращение. В нем она призналась, что сама распространяла пропаганду, а сейчас ей очень стыдно за это. Также россиянка подчеркнула: то, что происходит в Украине – это преступление, Россия – государство-агрессор, а ответственность за войну лежит на Владимире Путине.

Обращение прозревшей экс-пропагандистки: смотрите видео

Марина Овсянникова призвала россиян больше не терпеть преступления своей власти, а выходить на протесты.

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