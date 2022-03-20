Чуть больше сторонников прямых переговоров на Юге и Востоке, но и в других регионах также таких большинство. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Рейтинга".

Кстати Пока это переговоры о переговорах, – в МВД предположили, когда Путин проведет реальные переговоры

Переговоры делегаций продолжаются

Напомним, что Украина и Россия продолжают проводить переговоры. Михаил Подоляк не считает, что после подписания мирного договора война для украинцев закончится.

Также в ОП убеждены, что без переговоров с Путиным не обойтись. Однако сам президент государства-агрессора на контакт не идет.

Что известно об опросе?

Его провела социологическая группа "Рейтинг" 18 марта. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Интересно – Путин и Россия – пассажиры "Титаника", который уже идет ко дну – – политолог: