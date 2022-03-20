Трохи більше прихильників прямих переговорів на Півдні й Сході, але і в інших регіонах також таких більшість. Про це свідчать результати опитування "Рейтингу".

До речі Поки це переговори про переговори, – у МВС припустили, коли Путін проведе реальні перемовини

Перемовини делегацій тривають

Нагадаємо, що Україна та Росія продовжують проводити переговори. Михайло Подоляк не вважає, що після підписання мирного договору війна для українців закінчиться.

Також в ОП переконані, що без переговорів з Путіним не обійтись. Однак сам президент держави-агресорки на контакт не йде.

Що відомо про опитуваня? Його провела соціологічна група "Рейтинг" 18 березня. Аудиторія: населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Цікаво – Путін та Росія – пасажири "Титаніку", який уже йде на дно, – політолог: