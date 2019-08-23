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      Прямые переговоры с Путиным – это стиль Зеленского, – Зеркаль

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      Елена Зеркаль
      Елена Зеркаль / ukranews.com

      Прямые переговоры Владимира Зеленского с Владимиром Путиным – это новый подход президента Украины к решению конфликта на Донбассе.

      Такое мнение выразила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в интервью "Интерфакс-Украина".

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      "Мне кажется, что это стиль нового президента. Он считает, что в этом есть смысл. Он берет на себя риск. Я уважаю людей, которые берут на себя риск", – сказала Зеркаль.

      По ее словам, Украина уже более пяти лет находится в конфликте с РФ, поэтому необходимо пробовать новые подходы к его решению.

      Я не исключаю, что новый или иной подход может дать какую-то реакцию. Всегда какие-то неожиданные движения несут как риск, так и возможность. Здесь уже вопрос в том, как ты взвешиваешь этот риск, насколько он оправдан или нет,
      – пояснила замглавы МИД.

      Она добавила: "Но если не изменить поведение, не давать создавать креативных идей, не подходить инновационно к типичным событиям, то ты не получишь ни одного шанса на другой результат".

      Что известно об отношениях Зеленского и Путина?
      11 июля президенты Украины и России провели первую телефонную беседу. Российский и украинский лидеры обсудили вопросы урегулирования военных действий на Донбассе и совместную работу по возврату удерживаемых с обеих сторон людей. После разговора Путин созвал Совет безопасности РФ.

      Также Зеленский записал видеообращение, в котором обратился к Путину. Он отметил, что разговор с президентом страны-агрессора должен состояться с участием мировых лидеров – президента США, премьер-министра Британии, канцлера Германии и президента Франции. Саму встречу предлагает провести в Минске.

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      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Новости России Владимир Путин Украина – Россия МИД Украины Елена Зеркаль
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