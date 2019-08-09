Какие сигналы Зеленский дает Путину и как отреагирует Кремль

Россия сейчас будет максимально нагнетать ситуацию на Донбассе. Кремль заинтересован в противостоянии внутри Украины, поскольку это делает Украину слабой и более зависимой. Тогда легче манипулировать. А Запад будет подталкивать нас к уступкам.

Такое мнение 24 каналу высказал аналитик в Kyivstratpro Тарас Семенюк.

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Германия и Франция глобально и стратегически заинтересованы в возврате прагматических и экономических отношений с Россией. Это их национальные интересы. Берлин и Париж заявляют, что отмена антироссийских санкций возможна только после выполнения Москвой минских обязательств. Но в кулуарах будут подталкивать Украину к уступкам, чтобы "Минск-2" заработал,

– считает Тарас Семенюк.

Как говорит международник, команде президента Зеленского будет непросто. Любые шаги по деэскалации напряжения на Донбассе не нравятся части общества и приведут к потере рейтинга.

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Весомым фактором, по словам Семенюка, могут быть США, которые тоже выступают за прямой диалог с Россией. Но у них начинается президентский предвыборный период. Трамп будет баллотироваться на второй срок. И внимание к Украине будет меньше.

Риторика президента Зеленского относительно войны на Донбассе не такая радикальная, как у Порошенко. Это сигнал и шаг к возможному диалогу с Путиным. Выходу на прямые переговоры, чтобы понять, как уменьшить обстрелы и остановить гибель людей. Начать постепенную реинтеграцию ОРДЛО на украинских условиях. Наш главный сценарий – контроль над границей,

– отмечает Тарас Семенюк.

Какая сейчас ситуация на Донбассе?

6 августа боевики обстреляли позиции украинских защитников в районе населенного пункта Павлополь (Донецкая область), в результате чего погибло четверо военнослужащих. Таким образом подконтрольные Кремлю террористы нарушили бессрочное "хлебное перемирие", которое начало действовать 21 июля вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Согласно договоренностям, которых достигли в Минске, режим тишины предусматривает обоюдное прекращение огня из любых видов вооружения.



Президент Зеленский срочно позвонил президенту России Путину. Украинский президент подчеркнул, что ситуация, которая возникла, не приближает стороны к миру и попросил российского лидера повлиять на боевиков, чтобы они прекратили убийства украинцев. Владимир Зеленский заявил, что хочет собрать глав государств и обсудить вопросы мира на оккупированных Россией территориях. Встреча должна состояться в ближайшее время в нормандском формате.

Оккупированные районы Донетчины и Луганщины / Инфографика 24 канала