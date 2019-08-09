04:39
10 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Во что инвестируют россияне. Путин защищает чебурнет
      Вєсті Кремля
      21:25, 9 августа
      Вести.UA: Покушение на Зеленского. Луценко готовится сесть в тюрьму
      Вєсті.UA
      19:05, 9 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Какие сигналы Зеленский дает Путину и как отреагирует Кремль

      1680 Читати новину українською
      Риторика Зеленского относительно войны с Россией более спокойная
      Риторика Зеленского относительно войны с Россией более спокойная / BBC

      Россия сейчас будет максимально нагнетать ситуацию на Донбассе. Кремль заинтересован в противостоянии внутри Украины, поскольку это делает Украину слабой и более зависимой. Тогда легче манипулировать. А Запад будет подталкивать нас к уступкам.

      Такое мнение 24 каналу высказал аналитик в Kyivstratpro Тарас Семенюк.

      Читайте также: Завершение войны на Донбассе: что сделала новая власть и что еще нужно

      Германия и Франция глобально и стратегически заинтересованы в возврате прагматических и экономических отношений с Россией. Это их национальные интересы. Берлин и Париж заявляют, что отмена антироссийских санкций возможна только после выполнения Москвой минских обязательств. Но в кулуарах будут подталкивать Украину к уступкам, чтобы "Минск-2" заработал,
      – считает Тарас Семенюк.

      Как говорит международник, команде президента Зеленского будет непросто. Любые шаги по деэскалации напряжения на Донбассе не нравятся части общества и приведут к потере рейтинга.

      Читайте также: Можно не считаться с Россией, – эксперт о пути завершения войны на Донбассе

      Весомым фактором, по словам Семенюка, могут быть США, которые тоже выступают за прямой диалог с Россией. Но у них начинается президентский предвыборный период. Трамп будет баллотироваться на второй срок. И внимание к Украине будет меньше.

      Риторика президента Зеленского относительно войны на Донбассе не такая радикальная, как у Порошенко. Это сигнал и шаг к возможному диалогу с Путиным. Выходу на прямые переговоры, чтобы понять, как уменьшить обстрелы и остановить гибель людей. Начать постепенную реинтеграцию ОРДЛО на украинских условиях. Наш главный сценарий – контроль над границей,
      отмечает Тарас Семенюк.

      Какая сейчас ситуация на Донбассе?
      6 августа боевики обстреляли позиции украинских защитников в районе населенного пункта Павлополь (Донецкая область), в результате чего погибло четверо военнослужащих. Таким образом подконтрольные Кремлю террористы нарушили бессрочное "хлебное перемирие", которое начало действовать 21 июля вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Согласно договоренностям, которых достигли в Минске, режим тишины предусматривает обоюдное прекращение огня из любых видов вооружения.

      Президент Зеленский срочно позвонил президенту России Путину. Украинский президент подчеркнул, что ситуация, которая возникла, не приближает стороны к миру и попросил российского лидера повлиять на боевиков, чтобы они прекратили убийства украинцев. Владимир Зеленский заявил, что хочет собрать глав государств и обсудить вопросы мира на оккупированных Россией территориях. Встреча должна состояться в ближайшее время в нормандском формате.

      війна на донбасіОккупированные районы Донетчины и Луганщины / Инфографика 24 канала

      blog_ava
      Где смотреть канал Setanta Sport в Украине
      9 августа
      3398
      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Минские договоренности Владимир Зеленский Новости Украины Война на Донбассе Владимир Путин Новости политики
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 9 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 9 августа: дата первого заседания Верховной Рады и новые взрывы и радиация в РФ
      9 августа , 22:24 Главные новости 9 августа: дата первого заседания Верховной Рады и новые взрывы и радиация в РФ
      416
      Рашистов не ждут, Евпатория без света и военный пост у пляжа: новости Крымнаша
      9 августа , 22:00 Рашистов не ждут, Евпатория без света и военный пост у пляжа: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1398
      Какое пиво нравится украинцам?
      9 августа , 09:00 Какое пиво нравится украинцам?
      687
      Кашмир: ядерные Индия и Пакистан на грани войны
      9 августа , 21:00 Кашмир: ядерные Индия и Пакистан на грани войны
      Іван Яковина 375
      Я не из паникеров, – Сергей Мартынюк о музыке, "Бандерштате" и смене власти в Украине
      9 августа , 20:00 Я не из паникеров, – Сергей Мартынюк о музыке, "Бандерштате" и смене власти в Украине
      Ірина Юрковська 157
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук