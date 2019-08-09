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      Які сигнали Зеленський дає Путіну і як відреагує Кремль

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      Риторика Зеленського відносно війни з Росією більш спокійна
      Риторика Зеленського відносно війни з Росією більш спокійна / BBC

      Росія наразі максимально нагнітатиме ситуацію на Донбасі. Кремль зацікавлений у протистоянні всередині України, оскільки це робить Україну слабкою і більш залежною. Тоді легше маніпулювати. А Захід підштовхуватиме нас до поступок.

      Таку думку 24 каналу висловив аналітик у Kyivstratpro Тарас Семенюк.

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      Німеччина і Франція глобально і стратегічно зацікавлені в поверненні прагматичних і економічних відносин з Росією. Це їхні національні інтереси. Берлін і Париж заявляють, що скасування антиросійських санкцій можливе тільки після виконання Москвою мінських зобов’язань. Але в кулуарах підштовхуватимуть Україну до поступок, щоб "Мінськ-2" запрацював,
      – вважає Тарас Семенюк.

      Як говорить міжнародник, команді президента Зеленського буде непросто. Будь-які кроки щодо деескалації напруження на Донбасі не подобатимуться частині суспільства і призведуть до втрати рейтингу.

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      Вагомим фактором, за словами Семенюка, можуть бути США, які теж виступають за прямий діалог із Росією. Але в них починається президентський передвиборчий період. Трамп балотуватиметься на другий термін. І увага до України буде меншою.

      Риторика президента Зеленського щодо війни на Донбасі не така радикальна, як у Порошенка. Це сигнал і крок до можливого діалогу з Путіним. Виходу на прямі переговори, щоб зрозуміти, як зменшити обстріли і зупинити загибель людей. Почати поступову реінтеграцію ОРДЛО на українських умовах. Наш головний сценарій – контроль над кордоном,
      – наголошує Тарас Семенюк.

      Яка зараз ситуація на Донбасі? 6 серпня бойовики обстріляли позиції українських захисників у районі населеного пункту Павлопіль (Донецька область), в результаті чого загинули чотири військовослужбовці. Таким чином підконтрольні Кремлю терористи порушили безстрокове "хлібне перемир’я", яке почало діяти 21 липня вздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську, режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.

      Президент Зеленський терміново зателефонував президенту Росії Путіну. Український президент наголосив, що ситуація, яка виникла, не наближує сторони до миру і попросив російського лідера вплинути на бойовиків, аби вони припинили вбивства українців. Володимир Зеленський заявив, що хоче зібрати голів держав та обговорити питання миру на окупованих Росією територіях. Зустріч мала б відбутися найближчим часом у нормандському форматі.

      війна на донбасі
      Окуповані райони Донеччини та Луганщини / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики Володимир Зеленський Володимир Путін Мінські домовленості
      Джерело: 24 канал
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