Які сигнали Зеленський дає Путіну і як відреагує Кремль

Росія наразі максимально нагнітатиме ситуацію на Донбасі. Кремль зацікавлений у протистоянні всередині України, оскільки це робить Україну слабкою і більш залежною. Тоді легше маніпулювати. А Захід підштовхуватиме нас до поступок.

Таку думку 24 каналу висловив аналітик у Kyivstratpro Тарас Семенюк.

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Німеччина і Франція глобально і стратегічно зацікавлені в поверненні прагматичних і економічних відносин з Росією. Це їхні національні інтереси. Берлін і Париж заявляють, що скасування антиросійських санкцій можливе тільки після виконання Москвою мінських зобов’язань. Але в кулуарах підштовхуватимуть Україну до поступок, щоб "Мінськ-2" запрацював,

– вважає Тарас Семенюк.

Як говорить міжнародник, команді президента Зеленського буде непросто. Будь-які кроки щодо деескалації напруження на Донбасі не подобатимуться частині суспільства і призведуть до втрати рейтингу.

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Вагомим фактором, за словами Семенюка, можуть бути США, які теж виступають за прямий діалог із Росією. Але в них починається президентський передвиборчий період. Трамп балотуватиметься на другий термін. І увага до України буде меншою.

Риторика президента Зеленського щодо війни на Донбасі не така радикальна, як у Порошенка. Це сигнал і крок до можливого діалогу з Путіним. Виходу на прямі переговори, щоб зрозуміти, як зменшити обстріли і зупинити загибель людей. Почати поступову реінтеграцію ОРДЛО на українських умовах. Наш головний сценарій – контроль над кордоном,

– наголошує Тарас Семенюк.

Яка зараз ситуація на Донбасі? 6 серпня бойовики обстріляли позиції українських захисників у районі населеного пункту Павлопіль (Донецька область), в результаті чого загинули чотири військовослужбовці. Таким чином підконтрольні Кремлю терористи порушили безстрокове "хлібне перемир’я", яке почало діяти 21 липня вздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську, режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.



Президент Зеленський терміново зателефонував президенту Росії Путіну. Український президент наголосив, що ситуація, яка виникла, не наближує сторони до миру і попросив російського лідера вплинути на бойовиків, аби вони припинили вбивства українців. Володимир Зеленський заявив, що хоче зібрати голів держав та обговорити питання миру на окупованих Росією територіях. Зустріч мала б відбутися найближчим часом у нормандському форматі.



Окуповані райони Донеччини та Луганщини / Інфографіка 24 каналу