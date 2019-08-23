Прямі переговори з Путіним – це стиль Зеленського, – Зеркаль

Прямі переговори Володимира Зеленського з Володимиром Путіним – це новий підхід президента України до вирішення конфлікту на Донбасі.

Таку думку висловила заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

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"Мені здається, що це стиль нового президента. Він вважає, що в цьому є сенс. Він бере на себе ризик. Я поважаю людей, які беруть на себе ризик", – сказала Зеркаль.

За її словами, Україна вже понад п'ять років перебуває у конфлікті з РФ, тому необхідно пробувати нові підходи до його вирішення.

Я не виключаю, що новий чи інший підхід може дати якусь реакцію. Завжди якісь несподівані рухи несуть як ризик, так і можливість. Тут вже питання в тому, як ти зважуєш цей ризик, наскільки він виправданий чи ні,

– пояснила заступниця голови МЗС.

Вона додала: "Але якщо не змінювати поведінку, не давати створювати креативних ідей, не підходити інноваційно до типових подій, то ти не отримаєш жодного шансу на інший результат".

Що відомо про стосунки Зеленського та Путіна?11 липня президенти України та Росії провели першу телефонну розмову. Російський та український лідери обговорили питання врегулювання військових дій на Донбасі і спільної роботи щодо повернення утримуваних з обох сторін осіб. Після розмови Путін скликав Раду безпеки РФ.



Також Зеленський записав відеозвернення, у якому звернувся до Путіна. Він наголосив, що розмова з президентом країни-агресора має відбутися за участю світових лідерів – президента США , прем'єр-міністра Британії, канцлерки Німеччини і президента Франції. Саму зустріч пропонує провести у Мінську.