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      Прямых сделок с компаниями из России не было, – заместитель руководителя "Укроборонпрома"

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      Скандал вокруг коррупции в "Укроборонпроме" продолжается
      Скандал вокруг коррупции в "Укроборонпроме" продолжается / Иллюстративное фото

      Резонансное расследование коррупционных схем в "Укроборонпроме", обнародованное журналистами программы "Наши деньги" – это скандал, который дискредитирует и оскорбляет 80 тысяч работников концерна "Укроборонпром", производящих продукцию для украинской армии.

      Об этом в прямом эфире телеканала "1+1" рассказал первый заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Сергей Омельченко.

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      "Я работаю на руководящей должности в концерне с конца февраля 2018 года. Тогда началось реформирование государственного концерна "Укроборонпром". Мы построили все заново уничтоженной почти полностью инфраструктуры. У нас было время, чтобы работать над ошибками. Мы сократили штат на 40%, и новую команду формировали по принципу профессионализма", – сказал Омельченко.

      Впрочем, сказанное не было ответом на вопрос журналистов о том, есть ли коррупция в "Укроборонпроме" и знали ли о ней. И тогда журналисты еще раз повторили этот же вопрос.

      Никакой контрабандой в 2018 году "Укроборонпром" не занимался. Никаких незаконных соглашений не было подписано. Нарушений законодательства не было, и не могло быть. Прямых сделок с компаниями, расположенными на территории России, не было. Так же и с любыми посредниками,
      – заявил Омельченко.

      Сергій Омельченко

      Сергей Омельченко, перший заступник генерального директора "Укроборонпрому"

      Что известно о коррупционных схемах в оборонном секторе Украины?
      Команда журналистских расследований Bihus.Info опубликовала фильм, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозом через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет менее 250 миллионов гривен.

      Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, который ранее был бизнес-партнером президента Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкспорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна. Сделки организовывались через три главные фирмы-прокладки, а одной из подобных фирм якобы выступал завод "Кузница на Рыбацкой", который на тот момент принадлежал Порошенко.

      Смотрите видео расследования Bihus.Info о коррупционных схемах в "Укроборонпроме":

       

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      28 февраля
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      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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