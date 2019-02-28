Прямых сделок с компаниями из России не было, – заместитель руководителя "Укроборонпрома"

Резонансное расследование коррупционных схем в "Укроборонпроме", обнародованное журналистами программы "Наши деньги" – это скандал, который дискредитирует и оскорбляет 80 тысяч работников концерна "Укроборонпром", производящих продукцию для украинской армии.

Об этом в прямом эфире телеканала "1+1" рассказал первый заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Сергей Омельченко.

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"Я работаю на руководящей должности в концерне с конца февраля 2018 года. Тогда началось реформирование государственного концерна "Укроборонпром". Мы построили все заново уничтоженной почти полностью инфраструктуры. У нас было время, чтобы работать над ошибками. Мы сократили штат на 40%, и новую команду формировали по принципу профессионализма", – сказал Омельченко.

Впрочем, сказанное не было ответом на вопрос журналистов о том, есть ли коррупция в "Укроборонпроме" и знали ли о ней. И тогда журналисты еще раз повторили этот же вопрос.

Никакой контрабандой в 2018 году "Укроборонпром" не занимался. Никаких незаконных соглашений не было подписано. Нарушений законодательства не было, и не могло быть. Прямых сделок с компаниями, расположенными на территории России, не было. Так же и с любыми посредниками,

– заявил Омельченко.

Сергей Омельченко, перший заступник генерального директора "Укроборонпрому"

Что известно о коррупционных схемах в оборонном секторе Украины?

Команда журналистских расследований Bihus.Info опубликовала фильм, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозом через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет менее 250 миллионов гривен.



Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, который ранее был бизнес-партнером президента Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкспорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна. Сделки организовывались через три главные фирмы-прокладки, а одной из подобных фирм якобы выступал завод "Кузница на Рыбацкой", который на тот момент принадлежал Порошенко.

Смотрите видео расследования Bihus.Info о коррупционных схемах в "Укроборонпроме":