Прямих угод з компаніями з Росії не було, – заступник керівника "Укроборонпрому"

Резонансне розслідування корупційних схем в "Укроборонпромі", оприлюднене журналістами програми "Наші гроші" – це скандал, який дискредитує і ображає 80 тисяч працівників концерну "Укроборонпром", що виробляють продукцію для української армії.

Про це у прямому ефіру телеканалу "1+1" розповів перший заступник генерального директора "Укроборонпрому" Сергій Омельченко.

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"Я працюю на керівній посаді в концерні з кінця лютого 2018 року. Тоді почалося реформування державного концерну "Укроборонпром". Ми розбудували все заново зі знищеної майже повністю інфраструктури. У нас був час, щоб працювати над помилками. Ми скоротили штат на 40%, і нову команду формували за принципом професіоналізму", – сказав Омельченко.

Утім, сказане не було відповіддю на запитання журналістів про те, чи є корупція в "Укроборонпромі" і чи про неї знали. І тоді журналісти ще раз повторили це ж запитання.

Ніякою контрабандою у 2018 році "Укроборонпром" не займався. Ніяких незаконних угод не було підписано. Порушень законодавства не було, і не могло бути. Прямих угод з компаніями, розташованими на території Росії, не було. Так само і з будь-якими посередниками,

– заявив Омельченко.

Сергій Омельченко, перший заступник генерального директора "Укроборонпрому"

Що відомо про корупційні схеми в оборонному секторі України? Команда журналістських розслідувань Bihus.Info опублікувала фільм, у якому стверджується, що син першого заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними у 2-4 рази цінами. Розмір розкрадань начебто становить щонайменше 250 мільйонів гривень.



Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, який раніше був бізнес-партнером президента Петра Порошенка, екс-керівник "Укрспецекспорту" і глава держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін. Угоди організовувалися через три головні фірми-прокладки, а однією з подібних фірм нібито виступав завод "Кузня на Рибальському", який на той момент належав Порошенку.

Дивіться відео розслідування Bihus.Info про корупційні схеми в "Укроборонпромі":