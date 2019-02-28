00:48
1 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Потуги Росії підняти кінематограф. Ф'южн-кухня по-російські
      Вєсті Кремля
      20:53, 28 лютого
      Вєсті.UA: Як завгосп у ВР заробив на Lexus. Епідемія хитрості в корупціонерів.
      Вєсті.UA
      20:08, 28 лютого
      Непокарані і "вічно легітимні": чому маєтки топ-злочинців досі не перейшли державі
      ЦРУ
      09:00, 27 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Еміграція із СРСР
      Згадати все
      21:35, 27 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Прямих угод з компаніями з Росії не було, – заступник керівника "Укроборонпрому"

      301 Читать новость на русском
      Скандал навколо корупції в "Укроборонпромі" триває
      Скандал навколо корупції в "Укроборонпромі" триває / Ілюстративне фото

      Резонансне розслідування корупційних схем в "Укроборонпромі", оприлюднене журналістами програми "Наші гроші" – це скандал, який дискредитує і ображає 80 тисяч працівників концерну "Укроборонпром", що виробляють продукцію для української армії.

      Про це у прямому ефіру телеканалу "1+1" розповів перший заступник генерального директора "Укроборонпрому" Сергій Омельченко.

      Читайте також: Посилаюсь на власну совість, – журналіст "Наші гроші" про розслідування справи "Укроборонпрому"

      "Я працюю на керівній посаді в концерні з кінця лютого 2018 року. Тоді почалося реформування державного концерну "Укроборонпром". Ми розбудували все заново зі знищеної майже повністю інфраструктури. У нас був час, щоб працювати над помилками. Ми скоротили штат на 40%, і нову команду формували за принципом професіоналізму", – сказав Омельченко.

      Утім, сказане не було відповіддю на запитання журналістів про те, чи є корупція в "Укроборонпромі" і чи про неї знали. І тоді журналісти ще раз повторили це ж запитання.

      Ніякою контрабандою у 2018 році "Укроборонпром" не займався. Ніяких незаконних угод не було підписано. Порушень законодавства не було, і не могло бути. Прямих угод з компаніями, розташованими на території Росії, не було. Так само і з будь-якими посередниками,
      – заявив Омельченко.

      Сергій Омельченко

      Сергій Омельченко, перший заступник генерального директора "Укроборонпрому"

      Що відомо про корупційні схеми в оборонному секторі України? Команда журналістських розслідувань Bihus.Info опублікувала фільм, у якому стверджується, що син першого заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними у 2-4 рази цінами. Розмір розкрадань начебто становить щонайменше 250 мільйонів гривень. 

      Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, який раніше був бізнес-партнером президента Петра Порошенка, екс-керівник "Укрспецекспорту" і глава держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін. Угоди організовувалися через три головні фірми-прокладки, а однією з подібних фірм нібито виступав завод "Кузня на Рибальському", який на той момент належав Порошенку.

      Дивіться відео розслідування Bihus.Info про корупційні схеми в "Укроборонпромі":

       

      blog_ava
      Законопроект Порошенка про незаконне збагачення гірший, ніж закон Януковича, – ЦПК
      28 лютого
      2736
      Теги: Новини України
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 28 лютого
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Саміт у В’єтнамі: чому Трамп не зміг переконати Кім Чен Ина та що потрібно КНДР
      сьогодні , 00:40 Саміт у В’єтнамі: чому Трамп не зміг переконати Кім Чен Ина та що потрібно КНДР
      Світлана Попова 1467
      Син бізнесмена зчинив смертельне ДТП, поки розгляд його іншого злочину затягували
      сьогодні , 00:05 Син бізнесмена зчинив смертельне ДТП, поки розгляд його іншого злочину затягували
      Ірина Шиба 213
      Головні новини 28 лютого: вихід депутатів із фракції БПП і про що домовились Кім Чен Ин і Трамп
      28 лютого , 22:14 Головні новини 28 лютого: вихід депутатів із фракції БПП і про що домовились Кім Чен Ин і Трамп
      1648
      Дякуємо за життя: бойові втрати України в лютому
      28 лютого , 22:00 Дякуємо за життя: бойові втрати України в лютому
      Повернись живим 1556
      Що таке 5G та коли технологія з'явиться в Україні
      28 лютого , 21:07 Що таке 5G та коли технологія з'явиться в Україні
      1348
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук