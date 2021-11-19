Прятали муку в волосах, чтобы прокормить детей: чувственная история семьи, пережившей Голодомор

Голодомор – это преступление коммунистического тоталитарного режима, цена которого была слишком большой. Миллионы украинцев убили, миллионы не выжили. К сожалению, с каждым годом очевидцев геноцида становится все меньше. Однако воспоминания о тяжелой борьбе с голодом несут их дети и внуки.

Такие воспоминания сохранил и Юрий Григорьев из Черкасской области. Он поделился с 24 каналом историей своей семьи в рамках проекта "Голод и мор: память поколений".

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Ели все, что могли жевать

Прабабушку Юрия звали Татьяна. Она жила в селе Вербовка, что под Городищем.

Она лично мне рассказывала историю. Счастлив, что застал ее живой,

– признается Юрий.

Во времена Голодомора Татьяне было около 12 лет. Несмотря на страшный голод и нехватку сил, они с братьями и сестрами все равно ходили в школу. Когда шли домой, конечно же, хотелось есть. По дороге собирали и ели каштаны, траву, – то, что могли жевать. Татьяне запомнились калачики – это трава с небольшими зелеными шариками.

Юрий говорит, что в целом люди тогда ели действительно все. Даже кожаные ремни и ботинки, мышей, крыс, а также ядовитые грибы. Кошек и собак в 33-м году на улицах сел уже было не найти.

"Мыши считались деликатесом. Потому что это что-то живое", – отмечает мужчина.

Мука в волосах спасала жизнь

Маму Татьяны звали Настя. Женщина пыталась что-то придумать, чтобы прокормить детей. Однако всю еду забирали так называемые "комнезамы" (комитет незаможных селян – 24 канал). Они приходили 2–3 раза в неделю и вытряхивали кладовые людей. Могли оставить десяток картофелин, однако это был мизер. Говорили, мол, берут еду на нужды других сел, тогда когда она сгнивала на складах.

Голод создавали искусственно. Известно, что механизмом Голодомора были непосильные "хлебозаготовки", занесение районов, населенных пунктов, колхозов, сельских советов на "черные доски", изоляция территории Украины специальными вооруженными отрядами, военными частями и милицией, ограничение свободного передвижения крестьян. Целью коммунистического тоталитарного режима было уничтожение украинцев.

Прапрабабушка Юрия, Настя, чтобы выжить, прибегала к хитрости. У нее была специфическая прическа: закалывала волосы сзади и прятала там муку от комнезамов. Хотя бабушка подчеркивала: все делалось под страхом. Если бы увидели, наказания было не избежать. Тогда, по словам Юрия, в Вербовке женщинам за такие действия грозило заключение. Однако для других украинцев наказания были значительно жестче.



Татьяна из Вербовки / Фото Юрия Григорьева

Самые вкусные блины

. 24 канал запустил проект "Голод и мор: память поколений" , чтобы напомнить миру о миллионах убитых голодом украинцев. С 15 по 27 ноября на сайте выйдут более 30 статей о Голодоморе-геноциде 1932–1933 годов. Мы расскажем истории людей, переживших страшное преступление коммунистического тоталитарного режима. Устами тех, кого уже нет среди нас, будут говорить их родные. Также опубликуем рассказы директора Национального музея Голодомора-геноцида Олеси Стасюк, главы Украинского института национальной памяти Антона Дробовича, историков, психотерапевтов и других.

Когда Татьяна с братьями и сестрами пришли домой, мать приготовила им полную тарелку блинов из муки, которую спрятала в прическе.

"Предполагаю, что она выждала тот момент, когда они не придут проверять, и приготовила", – добавил Юрий.

Татьяна рассказывала, что дети были фанатично голодны. Приборы даже не брали, ели горстями. От этого очень болели животы, поскольку о нормальном питании тогда речи не шло. Было сложно переварить.

Но они ели, потому что не знали, когда следующий раз будет такая возможность... Она говорит, что мы это пережили и начали ценить больше то, что имели. До того периода еда была чем-то обыденным. А потом еда стала драгоценностью,

– передает воспоминания мужчина.

Юрий добавляет, что когда прабабушка рассказывала эту историю, не могла сдержать слез. Она показывала руки, как ели эти блины, и плакала.

Методика "мука в волосах" была не только в Вербовке

Другую прабабушку Юрия звали Надежда. Она родилась в селе Росохватка Катеринопольского района уже во время Голодомора. Мать Надежды звали Марта.

"Удивился, когда услышал, как она (Марта – 24 канал) еду хранила – так же, в волосах. То есть расстояние между ними 80 километров, но методика та же", – рассказывает мужчина.

Только она прятала не муку, а лепешки. Таким образом удавалось прокормить детей. Правда, этой семье повезло больше, поскольку у них был мешочек сахара. Сначала Марта хотела обменять его на хлеб, но соседи советовали не делать этого. Потому что хлеб может разбухнуть в животе, и человек опухнет. Поэтому решили размешивать сахар с водой и пить. Хоть какая-то энергия.



Семья Марты из Росохватки / Фото Юрия Григорьева

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"Как сценарий из фильма ужасов"

Юрий раньше преподавал историю в школе. Он признается, что "когда говорили с детьми о Голодоморе, выглядело как сценарий из фильма ужасов". Однако тогда это была обыденность.

По рассказам бабушки, в то время по селу лежали люди без сознания или мертвые. Однако за полтора года жители села к этому привыкли.

Шла по улицам… Если первые месяцы пробовали как-то помочь, то потом и сил не было помогать,

– пересказывала бабушка.

Самое страшное, что во время геноцида украинцев случались случаи каннибализма. Юрий отмечает, что в ХХ веке – это нонсенс. Однако такие страшные случаи были и в его семье.

У прабабушки мужа была двоюродная сестра. Имени не помнит. У нее был ребенок, а у ее мужа был другой ребенок. Так, женщина, чтобы спастись, работала в колхозе, где давали продукты. Правда, еду носила только своему ребенку, чужому – нет.

"И тот ребенок умер. Его сварили и съели. Я узнал, что случаи каннибализма были даже среди моих родственников", – рассказывает Юрий.



Люди умирали на улицах / Фото иллюстративное, с выставки "Рассекреченная память: Голодомор 1932–1933 годов в Украине"

Всю жизнь прабабушки забивали полные кладовые запасов

Мужчина подчеркнул, что Голодомор серьезно повлиял на мировоззрение бабушек и дедушек, их детей, то есть его родителей, и, соответственно, на него. Бабушка всю свою сознательную жизнь, во времена уже независимой Украины, забивала полные кладовые запасов.

Если не пшеницей, то консервами, мешками. Спрашиваю: "Для чего это все надо? Такие запасы". "Ведь может быть голод". То есть всю свою сознательную жизнь они понимали, что голод может догнать,

– рассказал мужчина.

Не позволяли также, чтобы еда пропадала за столом. Не могли смотреть, как человек перебирает продуктами или не доедает. Говорили: "Не выдумывай, а ешь. Потому что раньше и такого не было". Для них жизнь после Голодомора поделась на "до" и "после". Мировоззрение изменилось навсегда.

Уменьшенная статистика

Обдумывая последствия Голодомора, Юрий отмечает, что статистика не учитывает всех жертв геноцида. Например, людей, которые потом заболели язвами, расстрелянных или тех, кто умер в тюрьме. Он добавляет, если в течение последующих лет наше население могло бы расти, то наоборот был спад. Когда человек голоден, он не будет думать о политике.

"Эта трагедия отталкивает нас от цивилизации… Если мы это пережили, я считаю, мы – непобедимы... Нашу нацию даже голодом не сломить. Нам все по силе", – резюмирует Юрий.