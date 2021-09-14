Про главное: самоизоляция Путина. Новые правила карантина в Украине

19:58

Владимир Путин в очередной раз "спрятался в бункере". Президент России ушел на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Кабинет министров объявил новые правила карантина в Украине. Вакцинированные граждане получат привилегии, а невакцинированные – не смогут свободно посещать общественные места и мероприятия.