Про главное: самоизоляция Путина. Новые правила карантина в Украине
14 сентября 2021 , 19:58Читати новину українською
Источник:24 канал
Владимир Путин в очередной раз "спрятался в бункере". Президент России ушел на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Кабинет министров объявил новые правила карантина в Украине. Вакцинированные граждане получат привилегии, а невакцинированные – не смогут свободно посещать общественные места и мероприятия.
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Украина ожидает 750 миллионов долларов транша от Международного валютного фонда до конца 2021 года. По словам Дениса Шмыгаля, уже в ближайшее время миссия МВФ приедет в Украину уже на следующей неделе, в то же время все условия для получения нового транша – выполнены. Поэтому правительство не предполагает отрицательного завершения миссии.