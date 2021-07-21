Pro Новости: Дата визита Зеленского в США. Хакерские кибератаки

В выпуске "Pro новости" за 21 июля – визит Владимира Зеленского в США перенесли. Президент Украины посетит Вашингтон 30 августа. Китай и Россия развивают хакерские войска, которые являются новой угрозой для мира. Поднебесная атакует с промышленной целью, а Кремль ведет гибридную войну.

Также в выпуске:

Соединенные Штаты позволили России достроить "Северный поток-2". Не помогли даже заявления Банковой о "развороте" Украины в сторону Китая.

Верховная Рада уже год не может реформировать Службу безопасности Украины. Принятый законопроект О СБУ был одним из требований западных партнеров.

В Украине на 7 году войны с Россией действуют пророссийские партии. Они продолжают эксплуатировать поддержку населения страны и стремятся охватить все возрастные категории.