Pro новости: деолигархизация от Зеленского. Центры вакцинации в городах Украины

19:14

Украинская власть взялась за деолигархизацию. Соответствующий законопроект уже внесли в Верховную Раду. Центры вакцинации от коронавируса теперь есть не только в Киеве, Львове и Одессе. Их открыли еще и в Тернополе, Полтаве, Кременчуге, Горишних Плавнях и в Ровно.