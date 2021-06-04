Pro новости: деолигархизация от Зеленского. Центры вакцинации в городах Украины

Украинская власть взялась за деолигархизацию. Соответствующий законопроект уже внесли в Верховную Раду. Центры вакцинации от коронавируса теперь есть не только в Киеве, Львове и Одессе. Их открыли еще и в Тернополе, Полтаве, Кременчуге, Горишних Плавнях и в Ровно.
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Белорусский государственный канал ОНТ обнародовал 1,5-часовое "интервью" оппозиционера Романа Протасевича. Тот во время общения якобы признает свою вину. Видео возмутило сеть, белорусы и все международное сообщество уверено – журналиста заставили это сделать под психологическим и физическим давлением.