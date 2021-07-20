Pro новости: Годовщина гибели Павла Шеремета. Миллиардер Безос совершил полет на ракете

В выпуске "Pro новости" за 20 июля – прошло 5 лет с тех пор, как в центре Киева убили журналиста Павла Шеремета. Миллиардер Джефф Безос успешно совершил полет на ракете New Shepard. В космическое путешествие с собой он взял родного брата, а еще 18-летнего подростка и 82-летнюю женщину, сделав их, соответственно, самыми молодыми и старшими астронавтами в мире.

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Карьера канцлера Германии Ангелы Меркель заканчивается. Она готовится передавать дела, поскольку уже 26 сентября 2021 года в Германии состоятся очередные выборы в Бундестаг. На пятый срок канцлер точно не намерена идти.

Депутаты собрались на внеочередное заседание Верховной Рады, чтобы проголосовать за важные законопроекты, в частности разблокировать судебную реформу. На заседание явилось 99 нардепов.