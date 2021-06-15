Pro новости: Налоговая амнистия. Чего ждать от саммита Байдена и Путина

В выпуске "Pro новости" за 15 июня – с помощью подачи "нулевой декларации" для украинцев предусмотрели так называемую налоговую амнистию. В Кремле понимают, что не могут рассчитывать на то, что политика США будет такой же снисходительной к России, какой она была за президента Дональда Трампа. Поэтому Путин не ожидает громкий прорыв в переговорах с Байденом.
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